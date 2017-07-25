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    Рейнгольд: «Игра «Зенита» – беспросветная темень»

    Бывший нападающий сборной СССР Валерий Рейнгольд продолжает критически относиться к игре «Зенита». По его словам, победа над «Рубином» во втором туре российской Премьер-лиги получилась случайной. Напомним, что матч закончился со счетом 2:1.

    «Возьмите матч с «Рубином» – полтора тайма «Зенит» тачку возил. Неужели не видно? Почему все молчат, хохочут, аплодируют, целуются, говорят, что «Зенит» на правильном пути? На каком правильном, ребята? Голы в ворота «Рубина» возникли из ничего.

    До этого беспросветная была темень. Хорошо, что Манчини произвел замену, выпустив на поле Жулиано вместо Дзюбы. Тот хоть передвинул игру к чужим воротам. Игроки забегали, как должны были. Но все равно – классных игроков в «Зените» нет.

    Набрали тех, кто на порядок хуже тех, кто был. Я имею в виду Халка, Данни. Да, «Зенит» показал характер. Но, если «Зенит» будет играть на характере, долго не протянет. С прицелом на Лигу чемпионов комплектоваться нужно совсем другим образом», – сказал Рейнгольд.

    Напомним, что матч третьего тура российской Премьер-лиги «Тосно» – «Зенит» пройдет в воскресенье, 30 июля, в 20:00 по московскому времени на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    25.07.2017 09:29
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 июля 2017, 19:59

      Дед,прав ты,наверное,но всё равно заткнись,наконец..

      2
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      Рейтинг: +8

      l.andreasXXX 25 июля 2017, 19:53

      Ипать, сколько раз тебя головой об стену надо стукнуть, старый маразматик, чтобы ты перестал рнести бред?! Долбаный кретин, жалею, что не нахожусь рядом. А то бы с удовольствием проверили. Остальным пользователям: и не надо мне говорить, что стариков обижать нехорошо!

      -1
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      Рейтинг: +11

      Vorhun 25 июля 2017, 19:32

      Да! Читая уважаемого в своё время как игрока г-на Рейнгольда начинаешь понимать ,что возраст к сожалению затрагивает не только физические данные,но и умственные!Да! Болеет за СПАРТАК - кто мешает!?,но высказывать явный бред в сторону других команд и игроков , не видеть реально начинающихся проблем в своей любимой команде это перебор!Как человеку ему - здоровья! Но пусть свои эмоционально маразматические мысли выговаривает вслух перед зеркалом сам себе!

      1
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      Рейтинг: +57

      mazahir 25 июля 2017, 19:17

      Рейгольд-луч света в темном царстве российского футбола!

      1
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 25 июля 2017, 16:33

      У Рейгольда Спартак всегда молодец, остальные всегда козлы.

      2
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      Рейтинг: +628

      somn 25 июля 2017, 15:39

      Интервью из серии "Размышления старого маразматика". Лучше бы молчал...

      1
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 25 июля 2017, 15:37

      Зачем маразматика публикуют? Он же хрень несет, даже отвечать тошно.

      1
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      Рейтинг: +160

      Varnes 25 июля 2017, 15:28

      Тоже мне эксперт. Во втором туре Зенит смотрелся очень добротно, да, не все удавалось, но своих два момента команда реализовала.
      А про "моменты из нечего" я вообще молчу, оба гола после навесов с фланга, рабочие голы.

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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 25 июля 2017, 15:22

      Старый маразматик.

      1
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      Рейтинг: +272

      Inks 25 июля 2017, 15:07

      После второго тура делать вывод о работе тренера и игре его команды... Зачем таких "экспертов" вообще печатают?

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