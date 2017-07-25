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Рейнгольд: «Игра «Зенита» – беспросветная темень»

25 июля 2017, 09:29
50

Бывший нападающий сборной СССР Валерий Рейнгольд продолжает критически относиться к игре «Зенита». По его словам, победа над «Рубином» во втором туре российской Премьер-лиги получилась случайной. Напомним, что матч закончился со счетом 2:1.

«Возьмите матч с «Рубином» – полтора тайма «Зенит» тачку возил. Неужели не видно? Почему все молчат, хохочут, аплодируют, целуются, говорят, что «Зенит» на правильном пути? На каком правильном, ребята? Голы в ворота «Рубина» возникли из ничего.

До этого беспросветная была темень. Хорошо, что Манчини произвел замену, выпустив на поле Жулиано вместо Дзюбы. Тот хоть передвинул игру к чужим воротам. Игроки забегали, как должны были. Но все равно – классных игроков в «Зените» нет.

Набрали тех, кто на порядок хуже тех, кто был. Я имею в виду Халка, Данни. Да, «Зенит» показал характер. Но, если «Зенит» будет играть на характере, долго не протянет. С прицелом на Лигу чемпионов комплектоваться нужно совсем другим образом», – сказал Рейнгольд.

Напомним, что матч третьего тура российской Премьер-лиги «Тосно» – «Зенит» пройдет в воскресенье, 30 июля, в 20:00 по московскому времени на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Манчини Роберто Рейнгольд Валерий
Комментарии (50)
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acer2003
1500964534
Ну, а по логике Рейнгольда, игра Спартака, луч света в этой тьме ))))(
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insider_retro
1500964655
Темень.... Валерий Леонидович, а ты тучи разведи руками!!... А ещё лучше не наводи тень на плетень... Вечно недоволен, всё ему не нравится.... Прям какой-то футбольный оппозиционер...
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isa361
1500964674
Не дает покоя старому хрюше Перспектива Зенита ))))
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Manilov
1500967491
Вообще здОрово быть критиком и оппозиционером. Знай поливай всех вокруг ******* направо и налево. А к тебе и предъявить в ответ нечего, ибо сам ни фига не делаешь. Рейнгольд, как и другой спец Бубнов не были плохими игроками, но и далеко не звезды. По крайней мере миллион, как за Бышовца, за них не предлагали.
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александр 59
1500967860
А почему не дождаться Зенит-Спартак, а потом уже темень наводить на плетень
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Небесная
1500971943
Этому больше не наливать
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OfaZavr
1500974728
Правильно говорит. А то победили бедный Ска да строящийся Рубин и гонору выше крыши.
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ANDY38
1500979121
Что он несет??? Добрая половина команд в АПЛ возит друг друга по 1,5 тайма, а потом ищет момент и забивает! Очкует старпер, что Свинарник облажается в этом сезоне в РФПЛ и опозорится в ЛЧ!!!!
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Вадим 1972
1500979581
И снова бред. Я не болельщик Зенита, даже больше болею за Спартак, но то что написал Рейнгольд точно бред. В первом туре Зенит выиграл, как говорится на классе. Во втором туре пришлось помучится, но и противник был у них более серьёзный. При определённом раскладе Зенит мог и проиграть, хотя доминировал всю игру и дожал соперника, что Спартаку в Уфе сделать так и не удалось. Может Итальянским тренерам в первом сезоне всем так фарт прёт. В прошлом сезоне сколько Спартак игр выиграл на последних минутах и в добавленное время. Что будет потом время покажет, а пока Манчини строит команду и при этом пока Зенит идёт без потерь. Жаль что дерби Зенит - Спартак будет так рано. К концу первого круга бы посмотреть на это противостояние.
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Евгений wolf
1500980937
Зачем его бред печатать..клоунов и в жизни хватает
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