Рейнгольд: «Игра «Зенита» – беспросветная темень»

Бывший нападающий сборной СССР Валерий Рейнгольд продолжает критически относиться к игре «Зенита». По его словам, победа над «Рубином» во втором туре российской Премьер-лиги получилась случайной. Напомним, что матч закончился со счетом 2:1.

«Возьмите матч с «Рубином» – полтора тайма «Зенит» тачку возил. Неужели не видно? Почему все молчат, хохочут, аплодируют, целуются, говорят, что «Зенит» на правильном пути? На каком правильном, ребята? Голы в ворота «Рубина» возникли из ничего.

До этого беспросветная была темень. Хорошо, что Манчини произвел замену, выпустив на поле Жулиано вместо Дзюбы. Тот хоть передвинул игру к чужим воротам. Игроки забегали, как должны были. Но все равно – классных игроков в «Зените» нет.

Набрали тех, кто на порядок хуже тех, кто был. Я имею в виду Халка, Данни. Да, «Зенит» показал характер. Но, если «Зенит» будет играть на характере, долго не протянет. С прицелом на Лигу чемпионов комплектоваться нужно совсем другим образом», – сказал Рейнгольд.

Напомним, что матч третьего тура российской Премьер-лиги «Тосно» – «Зенит» пройдет в воскресенье, 30 июля, в 20:00 по московскому времени на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.