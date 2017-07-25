Рейнгольд: «Провал «Спартака»? Это рассуждения дилетантов и конъюнктурщиков»

Круто звучит бывший советский нападающий. И сколько голов этот нападающий забил хоть кто то знает?
Бывший советский нападающий Валерий Рейнгольд считает, что вокруг «Спартака» на старте чемпионата России искусственно раздувается паника. По его словам, это делают недоброжелатели команды, которых много в российском футболе.
Напомним, что в первом туре «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» – 2:2. Во втором туре в Уфе красно-белые сыграли с местной командой со счетом 0:0.
«Все нормально. Шума много из ничего, честно говоря. Игроки после сборов, там получили приличные нагрузки, пока нет легкости. Ноги не бегут – футбола не будет. Сейчас начали кричать: «Карреру убирай, Глушакова убирай!» Это рассуждения дилетантов и конъюнктурщиков. Мы, люди, понимающие в футболе, знаем: панику поднимать рано.
Такая игра «Спартака» – явление временное. Это, кстати, многих команд касается. Не все еще «отошли» от сборов, где были двухразовые-трехразовые тренировки. Никто не «полетит» в первых турах чемпионата. Ничего страшного не произошло.
К тому же не забывайте, травмирован Зобнин, не играет Самедов, не играет Луис Адриано, остался на скамейке запасных в Уфе Глушаков. Это все, между прочим, игроки основного состава. Их не заменить никакими новичками.
Мне понравилось, как «Спартак» играл в Уфе. В середине поля уже было движение. Концовки не было – согласен. Но команда набирает. Согласен с Каррерой: команда проходит адаптацию, все будет нормально. Панику поднимают те, кто ненавидит «Спартак». Таких очень много в нашем футболе – и среди бывших игроков, и среди специалистов. Каррера еще не понимает, куда попал. Эти люди, когда «Спартак» выигрывает, будут улыбаться, петь дифирамбы. Но стоит «Спартаку» оступиться, все – сразу нанесут удар под дых, сделают так, чтобы «Спартак» сбился с пути. Особенно это касается комментаторов «Матч ТВ». Того же Карпина», – заявил ветеран красно-белых.
В матче третьего тура российской Премьер-лиги «Спартак» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в понедельник, 31 июля.