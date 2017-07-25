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    Рейнгольд: «Провал «Спартака»? Это рассуждения дилетантов и конъюнктурщиков»

    Бывший советский нападающий Валерий Рейнгольд считает, что вокруг «Спартака» на старте чемпионата России искусственно раздувается паника. По его словам, это делают недоброжелатели команды, которых много в российском футболе.

    Напомним, что в первом туре «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» – 2:2. Во втором туре в Уфе красно-белые сыграли с местной командой со счетом 0:0.

    «Все нормально. Шума много из ничего, честно говоря. Игроки после сборов, там получили приличные нагрузки, пока нет легкости. Ноги не бегут – футбола не будет. Сейчас начали кричать: «Карреру убирай, Глушакова убирай!» Это рассуждения дилетантов и конъюнктурщиков. Мы, люди, понимающие в футболе, знаем: панику поднимать рано.

    Такая игра «Спартака» – явление временное. Это, кстати, многих команд касается. Не все еще «отошли» от сборов, где были двухразовые-трехразовые тренировки. Никто не «полетит» в первых турах чемпионата. Ничего страшного не произошло.

    К тому же не забывайте, травмирован Зобнин, не играет Самедов, не играет Луис Адриано, остался на скамейке запасных в Уфе Глушаков. Это все, между прочим, игроки основного состава. Их не заменить никакими новичками.

    Мне понравилось, как «Спартак» играл в Уфе. В середине поля уже было движение. Концовки не было – согласен. Но команда набирает. Согласен с Каррерой: команда проходит адаптацию, все будет нормально. Панику поднимают те, кто ненавидит «Спартак». Таких очень много в нашем футболе – и среди бывших игроков, и среди специалистов. Каррера еще не понимает, куда попал. Эти люди, когда «Спартак» выигрывает, будут улыбаться, петь дифирамбы. Но стоит «Спартаку» оступиться, все – сразу нанесут удар под дых, сделают так, чтобы «Спартак» сбился с пути. Особенно это касается комментаторов «Матч ТВ». Того же Карпина», – заявил ветеран красно-белых.

    В матче третьего тура российской Премьер-лиги «Спартак» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в понедельник, 31 июля.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    25.07.2017 06:53
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +411

      aam 25 июля 2017, 17:02

      Круто звучит бывший советский нападающий. И сколько голов этот нападающий забил хоть кто то знает?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      sidors32 > aam 25 июля 2017, 18:02

      1960—1967 гг. Спартак (Москва) 176 игр 32 гола

      -1
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      ...
      Рейтинг: +31

      вазззз > sidors32 26 июля 2017, 00:09

      То есть примерно 4 гола за сезон. Это нереально круто. Это МегаЛегенда.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +160

      Varnes 25 июля 2017, 15:36

      Надеюсь СпаМ наберет обороты к старту ЛЧ. Пока что у команды не хватает сил на концовку, этот компонент необходимо срочно подтянуть, т.к. в ЛЧ все команды играют до конца и многие вырывают победу в концовке.
      А про то что на основе первых двух туров рано делать выводы - согласен, вот только тов. Рейнгольд по Зениту выводы уже сделал, ну что ж, его право, как кто-то в ветке правильно сказал: "ветеранов не выбирают" :)

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 25 июля 2017, 13:42

      Две ничьих - это фактически одно поражение и минус одно очко. А так в принципе и вправду ничего страшного.

      0
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      Рейтинг: +126

      ТАРО 25 июля 2017, 13:29

      По графику Лобановского, на выезде ничья, а дома победа. Вот и всё. Чего кричать, паниковать пока рано.

      0
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 25 июля 2017, 13:11

      Всё правильно. Две ничьи на старте ничего критичного не значат. С Динамо сами виноваты, слишком рано расслабились, а с Уфой, ну бывает, мяч в ворота никак залетать не хочет. Желание играть у команды было и если учесть, что Уфа для Спартака неудобный соперник, то ничья вполне нормальный результат. Вот что будет дальше посмотрим . После 7 тура и поговорим, кто на что способен. 4 игры и 5 у Спартака очень сложные.

      1
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 25 июля 2017, 12:16

      с каждым туром наберет обороты спартак

      0
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 25 июля 2017, 12:16

      правильно говорит

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июля 2017, 12:09

      Всё по делу сказал.

      2
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      Рейтинг: +5455

      Дядя Серёжа 25 июля 2017, 11:44

      Зе Луишу прицел поправят - и все дела.

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 25 июля 2017, 11:05

      никакого провала нет-расслабились во 2 тайме с Динамо-да,а с Уфой пусть тот же Зенит суперсоставом нанесет столько ударов по воротам,не забили просто вот и все. Все наладится

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      Рейтинг: +160

      Varnes > alexivanof197 25 июля 2017, 15:38

      Как показывает практика, количество ударов не всегда превращается в качество.

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