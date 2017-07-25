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  • Рейнгольд: «Провал «Спартака»? Это рассуждения дилетантов и конъюнктурщиков»

Рейнгольд: «Провал «Спартака»? Это рассуждения дилетантов и конъюнктурщиков»

25 июля 2017, 06:53
25

Бывший советский нападающий Валерий Рейнгольд считает, что вокруг «Спартака» на старте чемпионата России искусственно раздувается паника. По его словам, это делают недоброжелатели команды, которых много в российском футболе.

Напомним, что в первом туре «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» – 2:2. Во втором туре в Уфе красно-белые сыграли с местной командой со счетом 0:0.

«Все нормально. Шума много из ничего, честно говоря. Игроки после сборов, там получили приличные нагрузки, пока нет легкости. Ноги не бегут – футбола не будет. Сейчас начали кричать: «Карреру убирай, Глушакова убирай!» Это рассуждения дилетантов и конъюнктурщиков. Мы, люди, понимающие в футболе, знаем: панику поднимать рано.

Такая игра «Спартака» – явление временное. Это, кстати, многих команд касается. Не все еще «отошли» от сборов, где были двухразовые-трехразовые тренировки. Никто не «полетит» в первых турах чемпионата. Ничего страшного не произошло.

К тому же не забывайте, травмирован Зобнин, не играет Самедов, не играет Луис Адриано, остался на скамейке запасных в Уфе Глушаков. Это все, между прочим, игроки основного состава. Их не заменить никакими новичками.

Мне понравилось, как «Спартак» играл в Уфе. В середине поля уже было движение. Концовки не было – согласен. Но команда набирает. Согласен с Каррерой: команда проходит адаптацию, все будет нормально. Панику поднимают те, кто ненавидит «Спартак». Таких очень много в нашем футболе – и среди бывших игроков, и среди специалистов. Каррера еще не понимает, куда попал. Эти люди, когда «Спартак» выигрывает, будут улыбаться, петь дифирамбы. Но стоит «Спартаку» оступиться, все – сразу нанесут удар под дых, сделают так, чтобы «Спартак» сбился с пути. Особенно это касается комментаторов «Матч ТВ». Того же Карпина», – заявил ветеран красно-белых.

В матче третьего тура российской Премьер-лиги «Спартак» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в понедельник, 31 июля.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Рейнгольд Валерий
Комментарии (25)
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Диктор
1500956136
Как ни странно но сейчас я с ним полностью согласен.
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Psih86
1500959201
Мы, люди, понимающие в футболе....какие люди?..Ты полный ноль в футболе,балобол херов...
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piligrim1986
1500960958
красава дед, все по делу, ни убавить, ни прибавить
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VVM1964
1500961336
СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100 . ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО ( РАЗВЕ , ЧТО ФОРТУНА ОТВЕРНУЛАСЬ , НАДЕЮСЬ НЕ НАДОЛГО ) .
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hellkid
1500963768
вокруг Спартака всегда так. в прошлом сезоне, когда Спартак в начале сезона вышел на первое место ,все кричали, что "еще весь сезон впереди, Спартак начнет сливать" - итог помним. новый сезон - 2 ничьи, и уже кричат, что "всё, у спартака 5-6 место, титул не отстоят".. непостоянные хейтеры с двойными стандартами. а Рейнгольд по делу всё сказал
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Сахалинец за Зенит
1500968955
У зенита значит после 2 туров игры нету и не будет. А у Спартака все нормально-еще не отошли.
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alexivanof197
1500969928
никакого провала нет-расслабились во 2 тайме с Динамо-да,а с Уфой пусть тот же Зенит суперсоставом нанесет столько ударов по воротам,не забили просто вот и все. Все наладится
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OfaZavr
1500973771
Всё по делу сказал.
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АндрейФКСМ
1500974163
правильно говорит
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Вадим 1972
1500977484
Всё правильно. Две ничьи на старте ничего критичного не значат. С Динамо сами виноваты, слишком рано расслабились, а с Уфой, ну бывает, мяч в ворота никак залетать не хочет. Желание играть у команды было и если учесть, что Уфа для Спартака неудобный соперник, то ничья вполне нормальный результат. Вот что будет дальше посмотрим . После 7 тура и поговорим, кто на что способен. 4 игры и 5 у Спартака очень сложные.
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