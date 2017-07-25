Рейнгольд: «Провал «Спартака»? Это рассуждения дилетантов и конъюнктурщиков»

Бывший советский нападающий Валерий Рейнгольд считает, что вокруг «Спартака» на старте чемпионата России искусственно раздувается паника. По его словам, это делают недоброжелатели команды, которых много в российском футболе.

Напомним, что в первом туре «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» – 2:2. Во втором туре в Уфе красно-белые сыграли с местной командой со счетом 0:0.

«Все нормально. Шума много из ничего, честно говоря. Игроки после сборов, там получили приличные нагрузки, пока нет легкости. Ноги не бегут – футбола не будет. Сейчас начали кричать: «Карреру убирай, Глушакова убирай!» Это рассуждения дилетантов и конъюнктурщиков. Мы, люди, понимающие в футболе, знаем: панику поднимать рано.

Такая игра «Спартака» – явление временное. Это, кстати, многих команд касается. Не все еще «отошли» от сборов, где были двухразовые-трехразовые тренировки. Никто не «полетит» в первых турах чемпионата. Ничего страшного не произошло.

К тому же не забывайте, травмирован Зобнин, не играет Самедов, не играет Луис Адриано, остался на скамейке запасных в Уфе Глушаков. Это все, между прочим, игроки основного состава. Их не заменить никакими новичками.

Мне понравилось, как «Спартак» играл в Уфе. В середине поля уже было движение. Концовки не было – согласен. Но команда набирает. Согласен с Каррерой: команда проходит адаптацию, все будет нормально. Панику поднимают те, кто ненавидит «Спартак». Таких очень много в нашем футболе – и среди бывших игроков, и среди специалистов. Каррера еще не понимает, куда попал. Эти люди, когда «Спартак» выигрывает, будут улыбаться, петь дифирамбы. Но стоит «Спартаку» оступиться, все – сразу нанесут удар под дых, сделают так, чтобы «Спартак» сбился с пути. Особенно это касается комментаторов «Матч ТВ». Того же Карпина», – заявил ветеран красно-белых.

В матче третьего тура российской Премьер-лиги «Спартак» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в понедельник, 31 июля.