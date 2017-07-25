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Бышовец просит не преувеличивать проблемы «Спартака»

25 июля 2017, 06:10
3

Заслуженный тренер СССР и России Анатолий Бышовец проанализировал старт сезона столичного «Спартака». По его словам, не стоит слишком уж преувеличивать потерю очков красно-белыми.

Напомним, что в первом туре «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» – 2:2. Во втором туре в Уфе красно-белые сыграли с местной командой со счетом 0:0.

«Преувеличивать проблему после ничьей в Уфе я бы не стал. У «Спартака» был очень непростой график. Тяжелый матч на Суперкубок России против «Локомотива» со 120 минутами, включившими в себя дополнительное время. Команда с трудом обошла «железнодорожников» и выиграла титул, что привело к определенной эмоциональной выхолощенности.

А затем была упущенная победа над «Динамо», где в целом «Спартак» играл на фоне этой усталости, что при счете 2:0 привело к желанию закончить матч в экономном варианте. В итоге красно-белыми была отдана инициатива, которую в таких матчах вернуть тяжело.

В Уфе искусственный газон, и далеко не все футболисты по состоянию здоровья могли на нем играть. Сказалась ротация состава в виде отправки на скамейку запасных Ильи Кутепова, Андрея Ещенко и Дениса Глушакова, а также тяжелый график – «Спартак» за 10 дней провел три матча.

Пока команда еще не вошла в ритм, чтобы выдерживать такую нагрузку – часть ведущих игроков участвовала в Кубке Конфедераций, не получив должного времени на восстановление после эмоционально тяжелого прошлого сезона. «Уфа» этим воспользовалась, выбрала грамотную тактику и добилась ничейного результата. При этом моментов для взятия ворот «Спартак» создал немало, но реализация подвела», – считает Бышовец.

В матче третьего тура российской Премьер-лиги «Спартак» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в понедельник, 31 июля.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Бышовец Анатолий
Комментарии (3)
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Диктор
1500956018
Мы все ждем этой игры-думаю тут уж точно Спартак будет играть на победу.
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VVM1964
1500961142
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА . НЕ НАДО ИСТЕРИТЬ ЕЩЕ ТОЛЬКО 2 ТУРА .
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Дядя Серёжа
1500972381
"...Фиорентина, просила миллион за Бышевца"... Сегодня день памяти Высоцкого.
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