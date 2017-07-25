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    Бубнов: «Каррера показал Глушакову, что неприкасаемых в «Спартаке» нет»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал решение главного тренера «Спартака» Массимо Карреры не выпустить в основном составе на матч 2-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:0) полузащитника Дениса Глушакова.

    Ранее сообщалось, что руководство клуба не может договориться о продлении контракта с 30-летним россиянином.

    «Каррера Глушакову показал, что неприкасаемых нет. И его не устраивает та игра, которую он показал в матче с «Динамо». У Аленичева тоже был момент по Глушакову, когда он говорил, что тот нарушал игровую дисциплину», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    25.07.2017 01:33
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 25 июля 2017, 16:25

      при чем тут Карера, у Глушакова естественный спад...... накопившаяся усталость.... Когда все отдыхали сборники ведь бегали, играли..... такой-же спад почти у всех сборников игравших в КК.... Зобнин тоже на этом фоне сломался.. на носу ЛЧ.... тама другие нагрузки.... так что Каррера тоже о чем то думает

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 25 июля 2017, 10:25

      Да никто никого не осаживает, нет тут воспитательных целей! идёт работа при которой Каррера выпускает сильнейших по его мнению игроков на конкретный матч, плюс проверяет резерв! Глушаков сдал, а в тоже время какой-то из молодых сильно прибавил, вот вам и состав на игру!

      4
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 25 июля 2017, 10:09

      да, правильно делают, надо играть и в каждом матче доказывать своё место в основном составе

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 июля 2017, 09:30

      В прошлом сезоне гордостью витало - одна команда, одна семья!..... И не было никаких инсинуаций, сберегали единство и информационную неприкосновенность... В это же сезоне понесло.... Все кому не лень лезут носом и ушами в раздевалку.... Беда будет если это не прекратить!!!!!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +32

      ELDA 25 июля 2017, 09:13

      Вот правильно сказал!!! А Каррера правильно сделал!!

      2
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 25 июля 2017, 08:52

      денис !хватит думать про самогон!играть пора!

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 июля 2017, 07:58

      Денис все никак не может закончить свою эйфорию по поводу чемпионства ! Все , Денис , пахать пора !

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 25 июля 2017, 07:57

      Хана мясу;)...5-6 это законное место свиней,в этом году так и будет!!!

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      Рейтинг: +36

      Небомбардир 25 июля 2017, 07:53

      Режим нарушается систематически! Результат налицо. Пора бы кое-кому и на дверь показать. Неприкасаемых не должно быть.

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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 25 июля 2017, 07:29

      Каррера должен их накуй порвать за эти 2 ничьи чтоб они уничтожили магнит к *уям кошачьим ))

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