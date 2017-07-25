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  • Бубнов: «Каррера показал Глушакову, что неприкасаемых в «Спартаке» нет»

Бубнов: «Каррера показал Глушакову, что неприкасаемых в «Спартаке» нет»

25 июля 2017, 01:33
24

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал решение главного тренера «Спартака» Массимо Карреры не выпустить в основном составе на матч 2-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:0) полузащитника Дениса Глушакова.

Ранее сообщалось, что руководство клуба не может договориться о продлении контракта с 30-летним россиянином.

«Каррера Глушакову показал, что неприкасаемых нет. И его не устраивает та игра, которую он показал в матче с «Динамо». У Аленичева тоже был момент по Глушакову, когда он говорил, что тот нарушал игровую дисциплину», – сказал Бубнов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Каррера Массимо Бубнов Александр
Комментарии (24)
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stream15
1500937115
И кареру и глушакова гнать поганой метлой, они позорят наш футбол.
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Одинокий волк Маквейд
1500950369
Договорятся, куда денутся, обеим сторонам это выгодно.
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Сибирь за Спартак
1500951435
Судя по Инстаграмму Глушаков на бухаря не похож, рыбку ловит с Комбаровыми, Ещенко и примкнувшим к ним Шуниным. Рассосется вопрос, дело житейское.
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Диктор
1500951933
Думаю тоже ,что по любому найдут компромисс.
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Svoysvoemubrat
1500952211
Новостей из стана Спартака очень мало, особенно позитивных, вот и мусолят всякую хрень от нечего делать.
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serppion
1500952523
Всё правильно, хочешь прогресса - сбивай гонор, ставь на место, держи в ежовых рукавицах. Глушаков, Комбаров, Самедов - мужики авторитетные, могут и бузу устроить, и тренера начать сливать. Лучше сразу удалить балласт.
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АЛЕКС 58
1500954157
Вы его ещё в дубль переведите! Разве можно так со звездой с капитанской повязкой поступать!? Не красиво!
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TRELL
1500955447
Зажрался,нужно осадить немного! Всё правильно делает тренер,русских только так и нужно воспитывать!
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Rebrova
1500956629
Спартак посыпался. Как бы его не ждала участь Лестера. Немного неудачный пример, но за чемпионство будет очень тяжело бороться.
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Psih86
1500958634
Хана мясу;)...5-6 это законное место свиней,в этом году так и будет!!!
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