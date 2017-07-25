Бубнов: «Каррера показал Глушакову, что неприкасаемых в «Спартаке» нет»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал решение главного тренера «Спартака» Массимо Карреры не выпустить в основном составе на матч 2-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:0) полузащитника Дениса Глушакова.

Ранее сообщалось, что руководство клуба не может договориться о продлении контракта с 30-летним россиянином.

«Каррера Глушакову показал, что неприкасаемых нет. И его не устраивает та игра, которую он показал в матче с «Динамо». У Аленичева тоже был момент по Глушакову, когда он говорил, что тот нарушал игровую дисциплину», – сказал Бубнов.