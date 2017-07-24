«Реал» продаст Бензема. Карпин ушел с «Матч ТВ». Дайджест событий дня

«Матч ТВ»: Карпин решил покинуть канал ради тренерской деятельности

Как сообщили в пресс-службе «Матч ТВ», главный редактор футбольных трансляций Валерий Карпин решил на время оставить работу на телевидении, чтобы вернуться к работе тренером. Официально 48-летний специалист покинет телеканал 1 августа.

РФПЛ. «СКА-Хабаровск» в гостях уступил тульскому «Арсеналу»

В заключительном матче 2-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» на своем поле одержал минимальную победу над «СКА-Хабаровском» – 1:0. Автором единственного гола стал новичок команды Сергей Ткачев, поразивший ворота соперника прямым ударом со штрафного.

Общая сумма перехода Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» может составить 450 миллионов

Нападающий «Барселоны» Неймар может продолжить карьеру в «ПСЖ». По информации источника, общая сумма перехода с учетом платы за трансфер, агентских вознаграждений и зарплаты может составить 450 миллионов евро. Отметим, что 222 миллиона – сумма отступных прописанная в контракте игрока с каталонцами. Зарплата бразильца в новом клубе может составить 500 тысяч в неделю. При этом 25-летний форвард может остаться в «Барселоне», если руководство команды повысит ему годовой оклад.

Маурисио: «Полюбовно расторг контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Маурисио подтвердил, что покидает петербургский клуб. Ранее сообщалось, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Действующий контракт игрока с командой был рассчитан до середины 2019 года. В «Зенит» бразилец перешел зимой 2016 года. «Я хотел бы поблагодарить «Зенит» и его болельщиков за их поддержку в течение этих полутора лет, когда я жил в Санкт-Петербурге и носил футболку клуба! Сегодня мы полюбовно расторгли контракт. В ближайшее время будет объявлен мой новый клуб для тех, кто болеет за мой успех и желает лучшего для меня и моей семьи. Удачи, «Зенит»!» – написал Маурисио в инстаграме.

«Реал» хочет продать Бензема

Нападающий «Реала» Карим Бензема может покинуть мадридский клуб во время летнего трансферного окна. По информации источника, руководство сливочных намерено продать 29-летнего француза в ближайшее время. Ранее сообщалось, что мадридцы готовы включить игрока в сделку по переходу форварда «Монако» Килиана Мбаппе. За «Реал» Бензема выступает с 2009 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2019 года.

Бернардески за 40 миллионов перешел из «Фиорентины» в «Ювентус»

Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески стал игроком «Ювентуса». Как сообщает пресс-служба туринского клуба, контракт с 23-летним итальянцем рассчитан до лета 2022 года. Сумма сделки составила 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве возможных бонусов. За клуб из Флоренции Бернардески выступал с 2013 года. В прошедшем сезоне нападающий провел за «Фиорентину в Серии А 32 матча, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

Источник: Глушаков хочет получать 3 миллиона в год по новому контракту, «Спартак» не собирается идти на условия игрока

Стали известны подробности переговоров «Спартака» с полузащитником Денисом Глушаковым о продлении контракта. По информации источника, по новому соглашению 30-летний россиянин хочет зарабатывать 3 миллиона евро в год. При этом руководство красно-белых готово предложить игроку оклад в 2,5 миллиона и не собирается идти на условия хавбека. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2019 года. Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о продлении контракта. За «Спартак» Глушаков выступает с 2013 года.

Футболисты «Манчестер Сити» хотят, чтобы Насри покинул команду

Футболисты «Манчестер Сити» настаивают на том, чтобы полузащитник Самир Насри покинул английский клуб. Причина – в плохих взаимоотношениях игрока с партнерами. Ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересованы клубы из Италии и Китая. Действующий контракт игрока с командой рассчитан до лета 2019 года. Прошлый сезон француз провел в аренде в «Севилье», где в рамках Примеры провел 23 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи.