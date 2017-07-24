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    «Реал» готов включить Бензема в сделку по Мбаппе

    «Реал» может предложить «Монако» нападающего Карима Бензема как часть сделки по трансферу в мадридский клуб форварда Килиана Мбаппе. Ранее сообщалось, что монегаски намерены выручить от продажи 18-летнего игрока 190 миллионов евро.

    Помимо сливочных интерес к французу проявляют «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

    Нынешний контракт Мбаппе действует до июля 2019 года. В минувшем розыгрыше Лиги 1 футболист принял участие 28 матчах, забив 15 голов и сделав шесть результативных передач.

    Напомним, Бензема выступает за «Реал» с лета 2009 года.

    Источник: Goal.com

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    24.07.2017 13:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 24 июля 2017, 16:38

      вот это было бы хорошо))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 июля 2017, 16:12

      Зидан не расстанется с короткостриженным.... Кого же на замену выпускать?...

      0
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 24 июля 2017, 14:18

      Отдали Морату и теперь в поисках форварда. Если сделают обмен Бензема-Мбаппе, то один хрен "Реалу" нужен будет нападающий)

      2
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      Рейтинг: +55

      Vaval 24 июля 2017, 13:55

      Ахах, конечно. Да, Бензема, еще карьеру закончит в Реале.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex > 24 июля 2017, 22:53

      и ЛЧ выиграет :)

      0
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