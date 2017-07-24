«Реал» готов включить Бензема в сделку по Мбаппе

«Реал» может предложить «Монако» нападающего Карима Бензема как часть сделки по трансферу в мадридский клуб форварда Килиана Мбаппе. Ранее сообщалось, что монегаски намерены выручить от продажи 18-летнего игрока 190 миллионов евро.

Помимо сливочных интерес к французу проявляют «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Нынешний контракт Мбаппе действует до июля 2019 года. В минувшем розыгрыше Лиги 1 футболист принял участие 28 матчах, забив 15 голов и сделав шесть результативных передач.

Напомним, Бензема выступает за «Реал» с лета 2009 года.