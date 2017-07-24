Поддубский: «Для «СКА-Хабаровска» сейчас любой соперник – топ, в том числе и «Арсенал»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский поделился впечатлениями от матча 2-го тура РФПЛ, в котором его подопечные потерпели поражение от тульского «Арсенала» (0:1).

Данный проигрыш стал для дебютанта Премьер-лиги вторым подряд: туром ранее хабаровчане дома уступили «Зениту» (0:2).

«Первый тайм полностью провалили. Была видна нервозность, не понимаю, откуда она взялась, ведь с «Зенитом» смотрелись достойно по моментам. Во втором тайме были неплохие подходы, но не забили.

Потихоньку адаптируемся к Премьер-лиге. Сейчас для нас все соперники – топы, в том числе и «Арсенал» (улыбается). Игра покажет, чего ждать в ближайших матчах», – сказал Поддубский в эфире телеканала «Наш футбол».