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    Поддубский: «Для «СКА-Хабаровска» сейчас любой соперник – топ, в том числе и «Арсенал»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский поделился впечатлениями от матча 2-го тура РФПЛ, в котором его подопечные потерпели поражение от тульского «Арсенала» (0:1).

    Данный проигрыш стал для дебютанта Премьер-лиги вторым подряд: туром ранее хабаровчане дома уступили «Зениту» (0:2).

    «Первый тайм полностью провалили. Была видна нервозность, не понимаю, откуда она взялась, ведь с «Зенитом» смотрелись достойно по моментам. Во втором тайме были неплохие подходы, но не забили.

    Потихоньку адаптируемся к Премьер-лиге. Сейчас для нас все соперники – топы, в том числе и «Арсенал» (улыбается). Игра покажет, чего ждать в ближайших матчах», – сказал Поддубский в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2017 21:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +58

      sasha_klub 25 июля 2017, 07:13

      Короче борьба за выживание. Максимум переходные))))

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