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  • РФПЛ. «СКА-Хабаровск» в гостях уступил тульскому «Арсеналу»

РФПЛ. «СКА-Хабаровск» в гостях уступил тульскому «Арсеналу»

24 июля 2017, 21:25
6

В заключительном матче 2-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» на своем поле одержал минимальную победу над «СКА-Хабаровском» – 1:0.

Автором единственного гола стал новичок команды Сергей Ткачев, поразивший ворота соперника прямым ударом со штрафного.

Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур

Арсенал (Тула) – СКА-Хабаровск – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ткачев, 18.

«Арсенал»: Габулов, Григалава, Беляев, Сунзу, Берхамов (Максимов, 83), Ткачев (Горбатенко, 79), Бурчану. Александров, Чаушич, Шевченко, Расич (Джорджевич, 46).

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Черевко, Баляйкин (Калинский, 67), Пуцко, Гришко, Никифоров, Казанков (Федотов, 55), Дедечко, Корян, Лескано (Кобялко, 61).

Предупреждения: Габулов, 90+4 – Казанков, 31; Черевко, 40.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал СКА-Хабаровск
Комментарии (6)
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insider_retro
1500921717
Как принято говорить, матч за 6 очков закончился... Обе команды чётко понимают где и сколько они могут отгрызть очков.... Для обеих команд домашние поединки - это надежда.... Туляки сегодня с трудом, но своё взяли... С победой!... Хабаровску надо караулить свой шанс!...
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Небомбардир
1500921906
Могли бы и второй состав прислать или технаря сгонять.
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xLINDAx
1500922473
Арсенал с победой, а главное - с хорошей игрой.
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Сибирь за Спартак
1500953939
Нормальная игра была, живенькая, даже с махачем под конец.
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Svoysvoemubrat
1500954062
Симпатичный футбол ставит Божович, а то автобусы уже приелись.
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Одинокий волк Маквейд
1500954518
Вратарь у СКА - забавный парень, не давал скучать.
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