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    РФПЛ. «СКА-Хабаровск» в гостях уступил тульскому «Арсеналу»

    В заключительном матче 2-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» на своем поле одержал минимальную победу над «СКА-Хабаровском» – 1:0.

    Автором единственного гола стал новичок команды Сергей Ткачев, поразивший ворота соперника прямым ударом со штрафного.

    Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур

    Арсенал (Тула) – СКА-Хабаровск – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Ткачев, 18.

    «Арсенал»: Габулов, Григалава, Беляев, Сунзу, Берхамов (Максимов, 83), Ткачев (Горбатенко, 79), Бурчану. Александров, Чаушич, Шевченко, Расич (Джорджевич, 46).

    «СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Черевко, Баляйкин (Калинский, 67), Пуцко, Гришко, Никифоров, Казанков (Федотов, 55), Дедечко, Корян, Лескано (Кобялко, 61).

    Предупреждения: Габулов, 90+4 – Казанков, 31; Черевко, 40.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2017 21:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 25 июля 2017, 06:48

      Вратарь у СКА - забавный парень, не давал скучать.

      7
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 25 июля 2017, 06:41

      Симпатичный футбол ставит Божович, а то автобусы уже приелись.

      7
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 25 июля 2017, 06:38

      Нормальная игра была, живенькая, даже с махачем под конец.

      7
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 24 июля 2017, 21:54

      Арсенал с победой, а главное - с хорошей игрой.

      3
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      Рейтинг: +36

      Небомбардир 24 июля 2017, 21:45

      Могли бы и второй состав прислать или технаря сгонять.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 июля 2017, 21:41

      Как принято говорить, матч за 6 очков закончился... Обе команды чётко понимают где и сколько они могут отгрызть очков.... Для обеих команд домашние поединки - это надежда.... Туляки сегодня с трудом, но своё взяли... С победой!... Хабаровску надо караулить свой шанс!...

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