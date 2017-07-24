РФПЛ. «СКА-Хабаровск» в гостях уступил тульскому «Арсеналу»

В заключительном матче 2-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» на своем поле одержал минимальную победу над «СКА-Хабаровском» – 1:0.

Автором единственного гола стал новичок команды Сергей Ткачев, поразивший ворота соперника прямым ударом со штрафного.

Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур

Арсенал (Тула) – СКА-Хабаровск – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ткачев, 18.

«Арсенал»: Габулов, Григалава, Беляев, Сунзу, Берхамов (Максимов, 83), Ткачев (Горбатенко, 79), Бурчану. Александров, Чаушич, Шевченко, Расич (Джорджевич, 46).

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Черевко, Баляйкин (Калинский, 67), Пуцко, Гришко, Никифоров, Казанков (Федотов, 55), Дедечко, Корян, Лескано (Кобялко, 61).

Предупреждения: Габулов, 90+4 – Казанков, 31; Черевко, 40.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ