Роберто может сменить «Барселону» на «Челси», сумма возможной сделки – 40 миллионов

Я бы его держал, он свой, честный парень,трудяга, не сачок.
Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может продолжить карьеру в «Челси». По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за 25-летнего испанца 40 миллионов евро, прописанные в контракте игрока в качестве отступных.
Ранее каталонский клуб отказался продавать своего воспитанника в «Манчестер Сити» за 35 миллионов.
Действующее соглашение футболиста с командой рассчитано до лета 2019 года.
В прошедшем сезоне Роберто провел за «Барселону» в Примере 32 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.