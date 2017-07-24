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    Роберто может сменить «Барселону» на «Челси», сумма возможной сделки – 40 миллионов

    Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может продолжить карьеру в «Челси». По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за 25-летнего испанца 40 миллионов евро, прописанные в контракте игрока в качестве отступных.

    Ранее каталонский клуб отказался продавать своего воспитанника в «Манчестер Сити» за 35 миллионов.

    Действующее соглашение футболиста с командой рассчитано до лета 2019 года.

    В прошедшем сезоне Роберто провел за «Барселону» в Примере 32 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.

    Источник: Sport.es

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    24.07.2017 19:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 24 июля 2017, 22:48

      Я бы его держал, он свой, честный парень,трудяга, не сачок.

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