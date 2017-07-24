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    «Антальяспор» нацелился на хавбека «Арсенала» Уилшира

    «Антальяспор» вступил в переговоры с «Арсеналом» по трансферу полузащитника Джека Уилшира. Ранее «канониры» отклонили предложение «Сампдории» в размере 7,3 миллиона евро. Также лондонцев не устроили варианты с «Вест Хэмом», «Суонси» и «Ньюкаслом», которые хотели взять 25-летнего игрока в аренду.

    Президент турецкого клуба Али Шафак Озтюрк подтвердил факт переговоров.

    «Мы сделали запрос и ведем переговоры, но «Арсенал» хочет слишком много за Уилшира. Будет тяжело осуществить эту сделку», – сказал он.

    Действующий контракт англичанина с красно-белыми рассчитан до лета 2018 года. В прошлом сезоне хавбек выступал на правах аренды в «Борнмуте», проведя 29 матчей, сделав две результативные передачи и заработав четыре желтые карточки.

    Источник: Tribalfootball

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    24.07.2017 18:38
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