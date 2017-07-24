«Манчестер Юнайтед» хочет заполучить 18-летнего вратаря «Болтона»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении голкипера «Болтона» Джейка Тернера. 18-летнего футболиста в команде хочет видеть главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

«Красные дьяволы» намерены опередить «Эвертон» в борьбе за талантливого стража ворот. Они видят в Тернере потенциального первого номера в воротах в ближайшие несколько лет.

Отмечается, что вратарь еще не провел ни одного матча за основную команду «Болтона», его дебют во взрослом футболе должен состояться лишь в этом сезоне.

«МЮ» является фаворитом в гонке за Тернером, несмотря на интерес «Эвертона». Отмечается, что «странники» отпустят голкипера в тот клуб. Который предложит больше.