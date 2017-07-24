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    «Манчестер Юнайтед» хочет заполучить 18-летнего вратаря «Болтона»

    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении голкипера «Болтона» Джейка Тернера. 18-летнего футболиста в команде хочет видеть главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

    «Красные дьяволы» намерены опередить «Эвертон» в борьбе за талантливого стража ворот. Они видят в Тернере потенциального первого номера в воротах в ближайшие несколько лет.

    Отмечается, что вратарь еще не провел ни одного матча за основную команду «Болтона», его дебют во взрослом футболе должен состояться лишь в этом сезоне.

    «МЮ» является фаворитом в гонке за Тернером, несмотря на интерес «Эвертона». Отмечается, что «странники» отпустят голкипера в тот клуб. Который предложит больше.

    Источник: The Sun

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    24.07.2017 17:40
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