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    Масалитин назвал безобразной игру ЦСКА в защите в первых двух турах

    Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал игру армейцев в обороне в двух стартовых матчах РФПЛ.

    Напомним, в поединках с «Анжи» и «Локомотивом» красно-синие пропустили в общей сложности уже четыре гола.

    «Нет ли тревоги за оборону ЦСКА перед стартом квалификации Лиги чемпионов? Да, есть большие опасения. И в игре с «Локомотивом», и в поединке с «Анжи» защита играла безобразно. Да и на предсезонке армейцы пропускали в каждой игре. Так что тревога действительно присутствует», – сказал Масалитин.

    В рамках третьего тура ЦСКА в субботу, 29 июля, примет «СКА-Хабаровск».

    Источник: Газета.ру

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    24.07.2017 16:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 24 июля 2017, 20:29

      Дело не только в защите, вратарь должен хоть что то ловить, а он пропускает всё что летит

      0
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      ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > Розарио Агро 24 июля 2017, 21:35

      На выходах Игорь часто ошибается, но на "ленточке" более, чем надежен. Кстати, из 4 пропущенных голов, его вины нет ни в одном голе.

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 24 июля 2017, 20:12

      У ЦСКА есть проблемы, ошибки в защите.Завтра ЦСКА должны хорошо сыграть.

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 24 июля 2017, 18:55

      только победа

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 24 июля 2017, 17:18

      Одно по одному...уже даже моя собака знает что у ЦСКА проблемы во всех линиях и им нужны приобритения , к чему все эти глупые интерьвю?

      2
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      Рейтинг: +1481

      GM > InterMilLano1908 24 июля 2017, 20:18

      Так это и не интервью
      - Нет ли тревоги за оборону ЦСКА?
      - Есть тревога за оборону ЦСКА.

      Просто офигеть, какое интервью ;)

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