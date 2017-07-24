Масалитин назвал безобразной игру ЦСКА в защите в первых двух турах

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал игру армейцев в обороне в двух стартовых матчах РФПЛ.

Напомним, в поединках с «Анжи» и «Локомотивом» красно-синие пропустили в общей сложности уже четыре гола.

«Нет ли тревоги за оборону ЦСКА перед стартом квалификации Лиги чемпионов? Да, есть большие опасения. И в игре с «Локомотивом», и в поединке с «Анжи» защита играла безобразно. Да и на предсезонке армейцы пропускали в каждой игре. Так что тревога действительно присутствует», – сказал Масалитин.

В рамках третьего тура ЦСКА в субботу, 29 июля, примет «СКА-Хабаровск».