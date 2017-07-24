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Семак: «Комбаров заслужил две желтые карточки»

24 июля 2017, 00:07
10

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после домашнего матча 2-го тура чемпионата России со «Спартаком» отметил, что защитник красно-белых Дмитрий Комбаров должен был получить две желтые карточки.

– Судя по вашей реакции, Комбарова должны были удалять?

– Это вопросы к судейскому комитету, к работе судей не будем возвращаться. У меня есть свое мнение, у арбитра оно более важное. На то он и судья, чтобы принимать решения. По моему мнению, Комбаров заслужил две желтые карточки.

Напомним, матч «Уфа» – «Спартак» завершился вничью – 0:0.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Комбаров Дмитрий Семак Сергей
Комментарии (10)
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RedWhiteFans2
1500845761
Семак-мудак!
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Диктор
1500865011
Хорошо что не ты судил.
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Dmitriy 71
1500866323
ну вот еще один нытик появился бомжовая школа
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sprint5
1500868086
для встряски можно и удалить
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Одинокий волк Маквейд
1500868272
Семак вдруг о судействе. Лучше объясни количество ударов в створ 13-2 в пользу Спартака. Повезло, что ни один не залетел.
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Сибирь за Спартак
1500869072
Да, Димона во втором тайме повозили здорово.
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Svoysvoemubrat
1500869592
Если Камбаров с Джикией захандрят, тогда даже не знаю кто играть будет с нашей глубиной состава.
Ответить
spartach n1
1500886784
Школа луческу
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VitaLee
1500907995
Все по делу говорит...такой же фол был со стороны Уфы,буквально в след атаке мясных и игрок уфимцев получил горчишник. Федун спонсор наших судей
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