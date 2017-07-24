Семак: «Комбаров заслужил две желтые карточки»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после домашнего матча 2-го тура чемпионата России со «Спартаком» отметил, что защитник красно-белых Дмитрий Комбаров должен был получить две желтые карточки.

– Судя по вашей реакции, Комбарова должны были удалять?

– Это вопросы к судейскому комитету, к работе судей не будем возвращаться. У меня есть свое мнение, у арбитра оно более важное. На то он и судья, чтобы принимать решения. По моему мнению, Комбаров заслужил две желтые карточки.

Напомним, матч «Уфа» – «Спартак» завершился вничью – 0:0.