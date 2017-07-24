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    Семак: «Комбаров заслужил две желтые карточки»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после домашнего матча 2-го тура чемпионата России со «Спартаком» отметил, что защитник красно-белых Дмитрий Комбаров должен был получить две желтые карточки.

    – Судя по вашей реакции, Комбарова должны были удалять?

    – Это вопросы к судейскому комитету, к работе судей не будем возвращаться. У меня есть свое мнение, у арбитра оно более важное. На то он и судья, чтобы принимать решения. По моему мнению, Комбаров заслужил две желтые карточки.

    Напомним, матч «Уфа» – «Спартак» завершился вничью – 0:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2017 00:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +26

      VitaLee 24 июля 2017, 17:53

      Все по делу говорит...такой же фол был со стороны Уфы,буквально в след атаке мясных и игрок уфимцев получил горчишник. Федун спонсор наших судей

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 24 июля 2017, 11:59

      Школа луческу

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 24 июля 2017, 07:13

      Если Камбаров с Джикией захандрят, тогда даже не знаю кто играть будет с нашей глубиной состава.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 24 июля 2017, 07:04

      Да, Димона во втором тайме повозили здорово.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 24 июля 2017, 06:51

      Семак вдруг о судействе. Лучше объясни количество ударов в створ 13-2 в пользу Спартака. Повезло, что ни один не залетел.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 24 июля 2017, 06:48

      для встряски можно и удалить

      2
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    • ...
      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 24 июля 2017, 06:18

      ну вот еще один нытик появился бомжовая школа

      -3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 июля 2017, 05:56

      Хорошо что не ты судил.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 24 июля 2017, 00:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Семак-мудак!

      -8
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > RedWhiteFans2 24 июля 2017, 06:31

      Без оскорблений, ну никак.

      3
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