Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин заявил, что Ари выбыл на длительный срок

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подтвердил, что нападающий Ари получил серьезную травму в матче 2-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:1). Специалист заявил, что форвард выбыл на длительный срок.

    «У Ари очень тяжелая травма. Он, как Чорлука и Виталий Денисов, выпал на долгий период. Не может сегодня играть и Игнатьев. Конечно, без этих игроков мы многое теряем. У нас маловата скамейка запасных, а нам играть на три турнира», – отметил Семин.

    Напомним, что Ари выступает за «Локомотив» на правах аренды из «Краснодара».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.07.2017 23:07
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 24 июля 2017, 09:32

      Я еще после финала кубка писал, что мужчина если бьет сам, то и удар должен быть готов держать, все справедливо. Здоровья.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > ИванЯ 24 июля 2017, 13:46

      Ты в своем уме?! Что ты несешь?! При чем тут травма и драка в финале?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 24 июля 2017, 09:29

      что творится с Локо!? Ни усиления нет перед еврокубками. А с действующими игроками даже в ЧР в пятерку не входят. Плюс еще травмы основных игроков. Куда смотрит руководство клуба? На что надеется не понятно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 24 июля 2017, 08:41

      Здоровья !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      ded-53 24 июля 2017, 07:05

      Вот это серьёзная потеря

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 24 июля 2017, 01:21

      Быстрейшего Ари восстановления, возможно ведь игрок сборной России

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 июля 2017, 00:00

      Жаль, а костолома не наказали???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 23 июля 2017, 23:54

      Печально..здоровья!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 июля 2017, 23:19

      Скорейшего выздоровления ! Очень много травм !

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11