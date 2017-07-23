Семин заявил, что Ари выбыл на длительный срок

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подтвердил, что нападающий Ари получил серьезную травму в матче 2-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:1). Специалист заявил, что форвард выбыл на длительный срок.

«У Ари очень тяжелая травма. Он, как Чорлука и Виталий Денисов, выпал на долгий период. Не может сегодня играть и Игнатьев. Конечно, без этих игроков мы многое теряем. У нас маловата скамейка запасных, а нам играть на три турнира», – отметил Семин.

Напомним, что Ари выступает за «Локомотив» на правах аренды из «Краснодара».