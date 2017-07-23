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    Месси и Суарес встретились с Неймаром, бразилец пообещал остаться в «Барселоне»

    Сегодня «Бомбардир» со ссылкой на Marca писал о том, что нападающий «Барселоны» Неймар перейдет в «ПСЖ». Парижский клуб заплатит за игрока 352 миллионов фунтов суммарно. По условиям шестилетнего контракта бразилец будет зарабатывать 500 тысяч фунтов в неделю.

    По информации испанского издания Sport, вчера нападающие Лионель Месси и Луис Суарес встретились с партнером для обсуждения ситуации. Согласно источнику, в результате беседы 25-летний Неймар решил остаться.

    Примечательно, что сегодня Месси удалил фотографии с игроком сборной Бразилии.

    Источник: Sport.es

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    23.07.2017 18:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +25

      Дедушка Адольф 23 июля 2017, 21:09

      352 млн. фунтов,арабы вы сошли с ума

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 июля 2017, 18:44

      Какая-то противоречивая информация поступает!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32

      ELDA > DeutschlandUberAlles 23 июля 2017, 20:16

      Так всегда, вспомни разговоры о Роналду, Де Хеа, того же Мбаппе. Журналисты на этом деньги зарабатывают выводя такую инфу из контекстов. Лишь малая часть оказывается правдой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 23 июля 2017, 18:22

      Устроили тёмную...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 23 июля 2017, 18:20

      Сходняк).

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 23 июля 2017, 18:12

      Похоже люлей навешали..

      1
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 23 июля 2017, 18:12

      Бл.... Уже достали тупые новости, пора валить с этого вонючего сайта.

      0
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 > Тони Монтана Б 23 июля 2017, 18:30

      не читай тупые))) читай то что по душе

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 июля 2017, 18:10

      Втроём, да без журналистов, да без агентов!!!.... Сообразили на троих, то да сё, перетёрли по-мужски, обговорили тонкости и философию жизни.... Глядишь, и выровняется ситуация....

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