Месси и Суарес встретились с Неймаром, бразилец пообещал остаться в «Барселоне»

Сегодня «Бомбардир» со ссылкой на Marca писал о том, что нападающий «Барселоны» Неймар перейдет в «ПСЖ». Парижский клуб заплатит за игрока 352 миллионов фунтов суммарно. По условиям шестилетнего контракта бразилец будет зарабатывать 500 тысяч фунтов в неделю.

По информации испанского издания Sport, вчера нападающие Лионель Месси и Луис Суарес встретились с партнером для обсуждения ситуации. Согласно источнику, в результате беседы 25-летний Неймар решил остаться.

Примечательно, что сегодня Месси удалил фотографии с игроком сборной Бразилии.