Месси удалил из инстаграма все фото с Неймаром, оставив только групповой снимок

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси удалил все фотографии с Неймаром из своего инстаграм-аккаунта.

Аргентинец оставил только групповое фото с бразильцем, Дани Алвесом, Адриано и Хосе Пинто после победы над «Реалом» (2:1) в матче 10 тура Примеры-2013/14.

По информации ряда источников, Месси недоволен решением партнера перейти в «ПСЖ». Парижский клуб готов платить Неймару 500 тысяч фунтов в неделю. Суммарная стоимость сделки оценивается в 352 миллиона.