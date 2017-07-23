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    Месси удалил из инстаграма все фото с Неймаром, оставив только групповой снимок

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси удалил все фотографии с Неймаром из своего инстаграм-аккаунта.

    Аргентинец оставил только групповое фото с бразильцем, Дани Алвесом, Адриано и Хосе Пинто после победы над «Реалом» (2:1) в матче 10 тура Примеры-2013/14.

    По информации ряда источников, Месси недоволен решением партнера перейти в «ПСЖ». Парижский клуб готов платить Неймару 500 тысяч фунтов в неделю. Суммарная стоимость сделки оценивается в 352 миллиона.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    23.07.2017 16:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +32

      ELDA 23 июля 2017, 20:02

      Он оставил это фото из-за Хосе Пинто. Его лучшего друга. Он просто не мог удалить его.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 июля 2017, 19:23

      Значит по правде будет переходить в другой клуб...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18

      Илько 23 июля 2017, 18:00

      "Месси недоволен решением партнера" - по-моему, его это не должно волновать. У него одна жизнь, у Неймара своя. Или просто жаба на более высокую з/п у бразильца в ПСЖ...

      1
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 23 июля 2017, 17:15

      Обиженка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 июля 2017, 17:09

      Прошла любовь - завяли помидоры.

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 23 июля 2017, 17:07

      Суареса потеряли на фото).

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 23 июля 2017, 17:03

      Глупости говорите. С предателями поступают именно так, как сделал Месси.

      5
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      Рейтинг: +21

      Khdjimurad095 23 июля 2017, 17:03

      ЗаЕбали эти новости про Неймара

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 23 июля 2017, 16:59

      бля как девочка,пусть ещё и все фото немара заминусует(единицы поставит или что там делают?)

      1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 23 июля 2017, 16:52

      Обиделся что зарплата у неймара станет в разы больше и что говорят в последнее время только о нем

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      Рейтинг: +259

      pzdc. > алекс88 23 июля 2017, 17:10

      Ему пох у него все есть..)
      А вот ты из за зависти коментируешь)

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