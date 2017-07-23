Каррера: «Отрыв конкурентов не беспокоит. Еще 28 матчей впереди»

да норм, дали молодежи сыграть. я лично и не жду в этом году чемпионства. можно попробовать кубок взять, в лч побиться, ну и за медали.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий по матчу чемпионата России против «Уфы» (0:0).
«Изменения в стартовом составе? Это все из-за усталости. После трех матчей не все успевают восстановиться, поэтому я сделал такой выбор.
Мы сыграли хороший матч, были спортивная злость и желание, но с такой командой, как «Уфа», было нелегко. Беспокоит ли отрыв конкурентов? Нет, не беспокоит. Еще 28 матчей впереди, и у нас есть время», — сказал итальянец в эфире телеканала «Наш футбол».
После двух туров РФПЛ красно-белые набрали два очка.
«Мы выдохлись». Почему «Спартак» перестал побеждать