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    Каррера: «Отрыв конкурентов не беспокоит. Еще 28 матчей впереди»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий по матчу чемпионата России против «Уфы» (0:0).

    «Изменения в стартовом составе? Это все из-за усталости. После трех матчей не все успевают восстановиться, поэтому я сделал такой выбор.

    Мы сыграли хороший матч, были спортивная злость и желание, но с такой командой, как «Уфа», было нелегко. Беспокоит ли отрыв конкурентов? Нет, не беспокоит. Еще 28 матчей впереди, и у нас есть время», — сказал итальянец в эфире телеканала «Наш футбол».

    После двух туров РФПЛ красно-белые набрали два очка.

    «Мы выдохлись». Почему «Спартак» перестал побеждать

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2017 17:15
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 23 июля 2017, 21:39

      да норм, дали молодежи сыграть. я лично и не жду в этом году чемпионства. можно попробовать кубок взять, в лч побиться, ну и за медали.

      2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > piligrim1986 23 июля 2017, 22:15

      Разумная позиция, но Каррера успел раньше сказать, что не подписал бы контракт, если бы не верил в дубль чемпионства...
      Вот ему бы раньше твою позицию занять, так может и не пришлось бы сейчас говорить,как Калсону-Спокойствие,только спокойствие!!!
      К тому же поберегись,как бы тебя твои спартаковские братья, оценившие все прелести водки Глушак(или как там она называется?) не упаковали за такие пессимистические прогнозы)))

      1
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 23 июля 2017, 20:33

      Спартак Родной ты вернулся,а то я то в чудо поверил .Неееее, все в порядке ,все заиграли как всегда.!

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      Рейтинг: -125

      zenit2012 23 июля 2017, 20:32

      еще 15 лет впереди!!!!!

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 23 июля 2017, 19:13

      Ещё не вечер, дальше ЛЧ, там будет легче. Так что отрыв в 4 очка покажется цветочками!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 июля 2017, 19:06

      Я уже сказал-следующий тур будет показательным.

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 июля 2017, 18:54

      Интересно как сыграют в Дерби с Зенитом.

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 23 июля 2017, 18:37

      а в чем проблема сказка закончилась надо пахать а некому так что все закономерно

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 23 июля 2017, 18:32

      Его спокойствие конечно завораживает..., но второй тур игру команды тянут Ребров, Попов и два нидерландца. А как в ЛЧ играть?, - им альтернативы нет...

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > ferrum 23 июля 2017, 18:44

      Да это Промес просто иногда на другом фланге играет)))) Поэтому и получается два....

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      Рейтинг: +7816

      BarStep > ferrum 23 июля 2017, 19:41

      На сколько я помню, Луиш пришел к вам из голландского чемпионата..., а то что он из какой то маленькой страны..., это разве важно...

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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 23 июля 2017, 18:20

      Если кто думал, что Спартак всех будет вкатывать в асфальт, став чемпионом, тот либо юн, либо наивен. Титул мастерства не добавляет. Играют те же игроки, даже меньше. Я сегодня посмотрел запасных и загрустил, усиливаться просто некем. Скоро сыграем два дерби и тогда будем чесать репу, пока рано.

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 июля 2017, 18:11

      Согласен 2 тур усталость дикая , как с ней бороться никто не знает !

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