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  • Каррера: «Отрыв конкурентов не беспокоит. Еще 28 матчей впереди»

Каррера: «Отрыв конкурентов не беспокоит. Еще 28 матчей впереди»

23 июля 2017, 17:15
25

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий по матчу чемпионата России против «Уфы» (0:0).

«Изменения в стартовом составе? Это все из-за усталости. После трех матчей не все успевают восстановиться, поэтому я сделал такой выбор.

Мы сыграли хороший матч, были спортивная злость и желание, но с такой командой, как «Уфа», было нелегко. Беспокоит ли отрыв конкурентов? Нет, не беспокоит. Еще 28 матчей впереди, и у нас есть время», — сказал итальянец в эфире телеканала «Наш футбол».

После двух туров РФПЛ красно-белые набрали два очка.

«Мы выдохлись». Почему «Спартак» перестал побеждать

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Каррера Массимо
Комментарии (25)
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eleng
1500819525
Понятно, что он пистолетом держит нос, но нужен настрой и концентрация....
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зенит ничто
1500819585
дай то бог!в питере все прояснится!если разнесут нас,то мы будем лестер2!
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Небомбардир
1500820421
Спартак начал процедуру сложения полномочий чемпиона страны. К сожалению, результат закономерный. После поражения от Краснодара будут и другие речи!
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Одинокий волк Маквейд
1500822323
Две ничьи, понятно, не радуют, но они обе выездные. Если рвать всех на Открытии, то вполне нормальный график.
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Сибирь за Спартак
1500822643
Более-менее картина маслом проявится туров через 10, сейчас разговоры для сброса стресса, не более.
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XaXatyn
1500822673
Согласен 2 тур усталость дикая , как с ней бороться никто не знает !
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Svoysvoemubrat
1500823255
Если кто думал, что Спартак всех будет вкатывать в асфальт, став чемпионом, тот либо юн, либо наивен. Титул мастерства не добавляет. Играют те же игроки, даже меньше. Я сегодня посмотрел запасных и загрустил, усиливаться просто некем. Скоро сыграем два дерби и тогда будем чесать репу, пока рано.
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giluxa1963
1500824252
а в чем проблема сказка закончилась надо пахать а некому так что все закономерно
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zenit2012
1500831166
еще 15 лет впереди!!!!!
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piligrim1986
1500835141
да норм, дали молодежи сыграть. я лично и не жду в этом году чемпионства. можно попробовать кубок взять, в лч побиться, ну и за медали.
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