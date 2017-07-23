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    РФПЛ. «Уфа» и «Спартак» сыграли вничью, чемпион не одержал ни одной победы в новом сезоне

    Встреча второго тура РФПЛ «Уфа»«Спартак» завершилась нулевой ничьей.

    Команда Массимо Карреры в новом сезоне чемпионата идет без побед. Встреча первого тура против «Динамо» закончилась со счетом 2:2.

    Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур

    Уфа – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Табидзе, Тумасян (Живоглядов, 65), Йокич, Пауревич, Карп (Стоцкий, 80), Обляков, Игбун, Фатаи (Кротов, 61).

    «Спартак»: Ребров, Петкович (Тигиев, 64), Джикия, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Тимофеев (Глушаков, 72), Попов, Бакаев (Мельгарехо, 68), Промес, Зе Луиш.

    Предупреждения: Табидзе, 80 – Комбаров, 77.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2017 16:56
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +17804

      ilichkadr 23 июля 2017, 20:52

      Как бы то ни было, но потеря 4-х очков на старте скажется однозначно.....У Спартака впереди ЛЧ. Ни одна из команд РФПЛ не проходила сей турнир на 2 фронта. Как болельщик Зенита на Евро буду болеть, как всегда, за наших.............!!!

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 23 июля 2017, 20:12

      Первое впечатление, что Спартак "забронзовел", типа крутые и сейчас все лягут. Сегодня началась пора "шока". Вот только надолго или еще 1-2 игры коту под хвост. Будем посмотреть! Состав то не поменялся!

      1
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 23 июля 2017, 19:52

      Такой заголовок, как будет уже пол сезона провели и не одной победы, ещё весь чемпионат впереди епт

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 июля 2017, 19:07

      Пока рано судить Чемпиона.)

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 июля 2017, 18:40

      Уфа молодцы ! Семаку удачи !!!

      2
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 23 июля 2017, 17:51

      Опачки №2. Поздравляем Спартак. Игра чемпиона, ничего не скажешь.

      -1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 23 июля 2017, 17:20

      дальше будет вообще проигрывать

      -1
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 23 июля 2017, 17:18


      The_Enot
      Победа Спартака!!!
      зенит ничто
      спартак!пора выигрывать!!!
      OfaZavr
      Спартак победит! Главное не подведите как с Динамо
      Svoysvoemubrat
      Три очка ждут в Уфе, вот только Семак отдавать не хочет. Нужно внятно объяснить, чьи они
      Одинокий волк Маквейд
      До свистка и только победного
      Бугимен
      Удачи и победу СПАРТАКУ!

      Сколько эпитетов.....а свиньи обосрались ))))

      6
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 23 июля 2017, 17:15

      Изменения в стартовом составе у нашего Спартака. Всё это из-за усталости. Играя три матча, не все успевают восстанавливаться ребята, вот отсюда и результат.Ещё 28 матчей впереди, будем побеждать нашим фанатам не унывать !Вперед Спартак!

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 июля 2017, 17:15

      Зе луиш столько моментов запорол,кошмар,напомнил чем то ширко,он тоже так делать любил)тимофеев понравился,ну и уфа конечно отлично сыграла,на старом багаже не получится в новом сезоне выигрывать,усиления нужны

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