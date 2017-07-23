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  • РФПЛ. «Уфа» и «Спартак» сыграли вничью, чемпион не одержал ни одной победы в новом сезоне

РФПЛ. «Уфа» и «Спартак» сыграли вничью, чемпион не одержал ни одной победы в новом сезоне

23 июля 2017, 16:56
35

Встреча второго тура РФПЛ «Уфа»«Спартак» завершилась нулевой ничьей.

Команда Массимо Карреры в новом сезоне чемпионата идет без побед. Встреча первого тура против «Динамо» закончилась со счетом 2:2.

Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур

Уфа – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Табидзе, Тумасян (Живоглядов, 65), Йокич, Пауревич, Карп (Стоцкий, 80), Обляков, Игбун, Фатаи (Кротов, 61).

«Спартак»: Ребров, Петкович (Тигиев, 64), Джикия, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Тимофеев (Глушаков, 72), Попов, Бакаев (Мельгарехо, 68), Промес, Зе Луиш.

Предупреждения: Табидзе, 80 – Комбаров, 77.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак
Комментарии (35)
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зенит ничто
1500818285
глушакова надо к дзюбе отправлять!
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SPbZenit12
1500818354
Вот он, ЧЕМПИОН! Не ждать нам очков в копилку в ЛЧ
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raritet
1500818369
Наши поздравления Богданыч, дали отпор чемпиону.
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oyabun
1500818421
Слов нет. Одна тоска от таких жалких потуг в нападении
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александр 59
1500818656
Везение кончилось. Будем ждать продолжения и особенно впереди Краснодар и Зенит
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Микояновский мясокомбинат
1500818721
Ха ха ха ха !!! Великолепно!!! С нетерпением ждём ЛЧ !!
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zenit2012
1500819106
А король - то голый!)))
Ответить
Asbjorn
1500819348
Зе луиш столько моментов запорол,кошмар,напомнил чем то ширко,он тоже так делать любил)тимофеев понравился,ну и уфа конечно отлично сыграла,на старом багаже не получится в новом сезоне выигрывать,усиления нужны
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Микояновский мясокомбинат
1500819495
The_Enot Победа Спартака!!! зенит ничто спартак!пора выигрывать!!! OfaZavr Спартак победит! Главное не подведите как с Динамо Svoysvoemubrat Три очка ждут в Уфе, вот только Семак отдавать не хочет. Нужно внятно объяснить, чьи они Одинокий волк Маквейд До свистка и только победного Бугимен Удачи и победу СПАРТАКУ! Сколько эпитетов.....а свиньи обосрались ))))
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карасевщина
1500819654
дальше будет вообще проигрывать
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