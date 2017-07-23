РФПЛ. «Уфа» и «Спартак» сыграли вничью, чемпион не одержал ни одной победы в новом сезоне

Встреча второго тура РФПЛ «Уфа» – «Спартак» завершилась нулевой ничьей.

Команда Массимо Карреры в новом сезоне чемпионата идет без побед. Встреча первого тура против «Динамо» закончилась со счетом 2:2.

Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур

Уфа – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Табидзе, Тумасян (Живоглядов, 65), Йокич, Пауревич, Карп (Стоцкий, 80), Обляков, Игбун, Фатаи (Кротов, 61).

«Спартак»: Ребров, Петкович (Тигиев, 64), Джикия, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Тимофеев (Глушаков, 72), Попов, Бакаев (Мельгарехо, 68), Промес, Зе Луиш.

Предупреждения: Табидзе, 80 – Комбаров, 77.

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