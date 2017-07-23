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    Болельщики «Спартака» поддержали члена тренерского штаба, у которого умерла дочь

    «Уфа» принимает «Спартак» в игре второго тура РФПЛ (0:0, перерыв). В начале встречи болельщики красно-белых почтили память дочери тренера Романа Пилипчука, скончавшейся в возрасте 23 лет.

    Первые пять минут на стадионе «Нефтяник» зрители гостевого сектора провели в тишине.

    50-летний Пилипчук пополнил тренерский штаб «Спартака» в 2016 году. Прежде украинец тренировал сборную Таджикистана, донецкий «Олимпик», «Спартак» из Юрмалы и кишиневскую «Дачию». С 2011 по 2012 был тренером в московском «Динамо».

    Источник: Twitter

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    23.07.2017 16:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5455

      Дядя Серёжа 24 июля 2017, 06:42

      Вот жизнь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      gambler35 23 июля 2017, 18:20

      По-человечески поступили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 23 июля 2017, 17:09

      Respect нашим парня, вы молодцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Holt 23 июля 2017, 16:25

      вот это настоящие фанаты!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +324

      hellkid > lra 25 июля 2017, 09:15

      на матче зенит-спартак, если болелы зенита поддержат тренера спартака каким-нибудь баннером, тогда твоя фраза заимеет смысл

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 23 июля 2017, 16:07

      Молодцы..соболезную..

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 июля 2017, 16:07

      Красивый и правильный жест,молодцы

      3
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