Болельщики «Спартака» поддержали члена тренерского штаба, у которого умерла дочь

«Уфа» принимает «Спартак» в игре второго тура РФПЛ (0:0, перерыв). В начале встречи болельщики красно-белых почтили память дочери тренера Романа Пилипчука, скончавшейся в возрасте 23 лет.

Первые пять минут на стадионе «Нефтяник» зрители гостевого сектора провели в тишине.

50-летний Пилипчук пополнил тренерский штаб «Спартака» в 2016 году. Прежде украинец тренировал сборную Таджикистана, донецкий «Олимпик», «Спартак» из Юрмалы и кишиневскую «Дачию». С 2011 по 2012 был тренером в московском «Динамо».