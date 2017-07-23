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  • Болельщики «Спартака» поддержали члена тренерского штаба, у которого умерла дочь

Болельщики «Спартака» поддержали члена тренерского штаба, у которого умерла дочь

23 июля 2017, 16:04
7

«Уфа» принимает «Спартак» в игре второго тура РФПЛ (0:0, перерыв). В начале встречи болельщики красно-белых почтили память дочери тренера Романа Пилипчука, скончавшейся в возрасте 23 лет.

Первые пять минут на стадионе «Нефтяник» зрители гостевого сектора провели в тишине.

50-летний Пилипчук пополнил тренерский штаб «Спартака» в 2016 году. Прежде украинец тренировал сборную Таджикистана, донецкий «Олимпик», «Спартак» из Юрмалы и кишиневскую «Дачию». С 2011 по 2012 был тренером в московском «Динамо».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Пилипчук Роман
Комментарии (7)
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acer2003
1500815226
Красивый и правильный жест,молодцы
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xLINDAx
1500815229
Молодцы..соболезную..
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Holt
1500816352
вот это настоящие фанаты!!!
Ответить
Бугимен
1500818980
Respect нашим парня, вы молодцы!
Ответить
gambler35
1500823251
По-человечески поступили
Ответить
Дядя Серёжа
1500867738
Вот жизнь
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