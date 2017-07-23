Данило: «Всегда хотел играть у Гвардиолы»

Защитник Данило прокомментировал свой переход в стан «Манчестер Сити». С бывшим игроком «Реала» подписан пятилетний контракт.

«Я очень счастлив оказаться в «Манчестер Сити». Были клубы, которые стремились заполучить меня. Однако я всегда хотел играть у Гвардиолы. Как только появился вариант с «МС», то решил, что хочу быть в этой команде. С нетерпением жду начала работы в новом коллективе», – заявил Данило.

В минувшем сезоне 26-летний бразилец провел в чемпионате Испании 17 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.