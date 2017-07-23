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    Данило: «Всегда хотел играть у Гвардиолы»

    Защитник Данило прокомментировал свой переход в стан «Манчестер Сити». С бывшим игроком «Реала» подписан пятилетний контракт.

    «Я очень счастлив оказаться в «Манчестер Сити». Были клубы, которые стремились заполучить меня. Однако я всегда хотел играть у Гвардиолы. Как только появился вариант с «МС», то решил, что хочу быть в этой команде. С нетерпением жду начала работы в новом коллективе», – заявил Данило.

    В минувшем сезоне 26-летний бразилец провел в чемпионате Испании 17 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    23.07.2017 11:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      Sick Freak 23 июля 2017, 12:31

      Прочитано

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      Рейтинг: +46

      Валентий 23 июля 2017, 12:18

      Реал хоть заработал на его продаже.

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 23 июля 2017, 12:02

      Ахаха всегда хотел в Барсу к Гварди)

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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 23 июля 2017, 11:58

      Очередная трогательная речь: "всегда хотел играть у Гвардиолы" ))) Тогда зачем из "Порту" в "Реал" переходил, Пеп никогда не будет тренировать "сливочных"...

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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > ARSteven89 23 июля 2017, 21:14

      ну видимо уже будет.....

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