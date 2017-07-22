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  • Парфенов – после поражения в Краснодаре: «Голову не повесим. «Тосно» есть куда расти»

Парфенов – после поражения в Краснодаре: «Голову не повесим. «Тосно» есть куда расти»

22 июля 2017, 22:27
3

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов в эфире телеканала «Наш футбол» подвел итог встрече с «Краснодаром» в рамках второго тура чемпионата России (0:2).

«Проиграли хорошей организованной команде, которая очень здорово играет в атаке. Первые 20 минут мы имели хорошие возможности, но играть надо не 20, а 90 минут. Будем прибавлять, извлечем правильные уроки. Поражение неприятное, но приятных поражений и не бывает. Голову не повесим, будем двигаться, нам есть куда расти», – сказал тренер.

Клуб из Ленинградской области проиграл оба матча нового сезона. В третьем туре «Тосно» примет «Зенит».

Источник: Бомбардир.ру
Краснодар Тосно Парфенов Дмитрий
Комментарии (3)
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карасевщина
1500752096
ниче страшного тайм не проиграли уже прогресс, главное спартак уже умеете обыгрывать
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TAGANROG 161
1500758240
Куда им расти ФНЛ их максимум.
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evgen64
1757812929
Круто, когда новости семнадцатого года выскакивают в телеграмме, как новые. И команды уже нет, а новости есть.
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