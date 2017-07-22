Парфенов – после поражения в Краснодаре: «Голову не повесим. «Тосно» есть куда расти»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов в эфире телеканала «Наш футбол» подвел итог встрече с «Краснодаром» в рамках второго тура чемпионата России (0:2).

«Проиграли хорошей организованной команде, которая очень здорово играет в атаке. Первые 20 минут мы имели хорошие возможности, но играть надо не 20, а 90 минут. Будем прибавлять, извлечем правильные уроки. Поражение неприятное, но приятных поражений и не бывает. Голову не повесим, будем двигаться, нам есть куда расти», – сказал тренер.

Клуб из Ленинградской области проиграл оба матча нового сезона. В третьем туре «Тосно» примет «Зенит».