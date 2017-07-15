РФПЛ. «Уфа» добыла выездную победу над «Тосно»

«Уфа» добыла минимальную выездную победу над «Тосно» в первом туре РФПЛ.

Первый тайм встречи закончился без голов, а на 65-й минуте полузащитник уфимцев Дмитрий Сысуев забил единственный мяч, принеся своей команде три очка.

Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур

Тосно – Уфа – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Сысуев, 65.

Тосно: Юрченко, Шахов, Чернов, Кутин (Абазов, 54), Дугалич, Галиулин, Кашчелан (Мухаметшин, 86), Карницкий, Заболотный, Марков (Роша, 65), Мелкадзе.

Уфа: Беленов, Сухов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Засеев (Зубарев, 75), Пауревич, Обляков (Сысуев, 64), Патрашко, Фатай (Безденежных, 90), Игбун.

Предупреждения: Дугалич, 81– Аликин, 79; Живоглядов, 83.

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