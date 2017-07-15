РФПЛ. «Уфа» добыла выездную победу над «Тосно»

Низовой матч, как и предвиделось..Уфу с победой..Тосно - работать дальше.
«Уфа» добыла минимальную выездную победу над «Тосно» в первом туре РФПЛ.
Первый тайм встречи закончился без голов, а на 65-й минуте полузащитник уфимцев Дмитрий Сысуев забил единственный мяч, принеся своей команде три очка.
Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур
Гол: 0:1 – Сысуев, 65.
Тосно: Юрченко, Шахов, Чернов, Кутин (Абазов, 54), Дугалич, Галиулин, Кашчелан (Мухаметшин, 86), Карницкий, Заболотный, Марков (Роша, 65), Мелкадзе.
Уфа: Беленов, Сухов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Засеев (Зубарев, 75), Пауревич, Обляков (Сысуев, 64), Патрашко, Фатай (Безденежных, 90), Игбун.
Предупреждения: Дугалич, 81– Аликин, 79; Живоглядов, 83.