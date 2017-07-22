Лунев: «Что такого ест Дриусси? Да мы сами пока не знаем»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением об успехах партнера по команде Себастьяна Дриусси.

В матче 2-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1) 21-летний нападающий открыл счет голам за петербургский клуб, сделав дубль.

– Что такого ест Себастьян Дриусси?

– Да мы сами пока не знаем. Парень два, да, забил? Красавец, что! Можем поздравить его с этим, пожелать, чтобы дальше так же и продолжалось, а то и лучше. Будем помогать адаптироваться.

– Он как-то выделяется больше, чем остальные?

– Ну, конечно, выделяется: он иностранец, все русские.