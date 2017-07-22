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    Лунев: «Что такого ест Дриусси? Да мы сами пока не знаем»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением об успехах партнера по команде Себастьяна Дриусси.

    В матче 2-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1) 21-летний нападающий открыл счет голам за петербургский клуб, сделав дубль.

    – Что такого ест Себастьян Дриусси?

    – Да мы сами пока не знаем. Парень два, да, забил? Красавец, что! Можем поздравить его с этим, пожелать, чтобы дальше так же и продолжалось, а то и лучше. Будем помогать адаптироваться.

    – Он как-то выделяется больше, чем остальные?

    – Ну, конечно, выделяется: он иностранец, все русские.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.07.2017 22:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +52

      FAN15 23 июля 2017, 14:38

      Хорош, забивать сразу начал!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 23 июля 2017, 08:59

      Может пейот?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 23 июля 2017, 06:52

      Не влетел бы,как Еременко.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 июля 2017, 05:54

      Это его попёрло с борща.
      А вы думали спагетти? Ща...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 июля 2017, 03:28

      Пока молодцом, посмотрим как пойдёт дело дальше...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 23 июля 2017, 00:25

      Побольше нам таких парней.

      1
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 22 июля 2017, 23:51

      ТЫ дибил пустобрюхий!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 22 июля 2017, 22:31

      Ничего он не ест. Просто в отличии от многих он любит играть в футбол. А не ходить в футбол. И не боится делать что-то на поле.

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