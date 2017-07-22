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Лунев: «Что такого ест Дриусси? Да мы сами пока не знаем»

22 июля 2017, 22:19
11

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением об успехах партнера по команде Себастьяна Дриусси.

В матче 2-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1) 21-летний нападающий открыл счет голам за петербургский клуб, сделав дубль.

– Что такого ест Себастьян Дриусси?

– Да мы сами пока не знаем. Парень два, да, забил? Красавец, что! Можем поздравить его с этим, пожелать, чтобы дальше так же и продолжалось, а то и лучше. Будем помогать адаптироваться.

– Он как-то выделяется больше, чем остальные?

– Ну, конечно, выделяется: он иностранец, все русские.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Лунев Андрей Дриусси Себастьян
Комментарии (11)
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Dimonadze
1500751892
Ничего он не ест. Просто в отличии от многих он любит играть в футбол. А не ходить в футбол. И не боится делать что-то на поле.
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deinego77@yandex.ru
1500756665
ТЫ дибил пустобрюхий!
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Павел Амурский
1500758731
Побольше нам таких парней.
Ответить
арейская
1500769694
Пока молодцом, посмотрим как пойдёт дело дальше...
Ответить
subbotaspartak
1500778443
Это его попёрло с борща. А вы думали спагетти? Ща...
Ответить
rubinovyi2
1500781963
Не влетел бы,как Еременко.)
Ответить
Ще Гевара
1500789590
Может пейот?
Ответить
FAN15
1500809880
Хорош, забивать сразу начал!
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