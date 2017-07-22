«Милан» продал 5 тысяч абонементов за четыре дня, прошлым летом – 16 тысяч

С 18 по 22 июля «Милан» продал пять тысяч сезонных абонементов на «Сан-Сиро» на сезон-2017/18. Об этом сообщил ресурс Calcio e Finanza.

Год назад данный показатель был равен 16450 абонементам. Согласно прогнозу издания, в текущее межсезонье миланский клуб улучшит прошлогоднюю статистику.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что «россонери» усилилсь Хаканом Чалханоглу, Франком Кесси, Рикардо Родригесом, Леонардо Бонуччи и Лукасом Бильей. Голкипер Джанлуиджи Доннарумма продлил контракт. Также ожидается трансфер нападающего «Торино» Андреа Белотти.