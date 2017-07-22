Лунев признал свою ошибку в эпизоде с голом «Рубина»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев подвел итог матчу второго тура РФПЛ против «Рубина» (2:1). Новичок питерцев Себастьян Дриусси забил победный гол в добавленное время.

«На старте обычно теряются очки, хотелось бы этого избежать. Момент с пропущенным голом? Неожиданно произошло (Жемалетдинов забил на первой добавленной минуте первого тайма – прим. «Бомбардира»). Думаю, я виноват — не выручил. Должен был выручать. Хорошо, что команда поддержала, выиграли — 2:1, молодцы. Как чувствую себя после травмы? Делал процедуры, которые мне рекомендовали. Немножко осталось, но сказали, что будет болеть еще примерно полгода-год», – сказал 25-летний вратарь.

Лунев повредил колено в заключительном матче чемпионата России-2016/17 с «Краснодаром» (1:0).