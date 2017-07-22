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Лунев признал свою ошибку в эпизоде с голом «Рубина»

22 июля 2017, 20:29
11

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев подвел итог матчу второго тура РФПЛ против «Рубина» (2:1). Новичок питерцев Себастьян Дриусси забил победный гол в добавленное время.

«На старте обычно теряются очки, хотелось бы этого избежать. Момент с пропущенным голом? Неожиданно произошло (Жемалетдинов забил на первой добавленной минуте первого тайма – прим. «Бомбардира»). Думаю, я виноват — не выручил. Должен был выручать. Хорошо, что команда поддержала, выиграли — 2:1, молодцы. Как чувствую себя после травмы? Делал процедуры, которые мне рекомендовали. Немножко осталось, но сказали, что будет болеть еще примерно полгода-год», – сказал 25-летний вратарь.

Лунев повредил колено в заключительном матче чемпионата России-2016/17 с «Краснодаром» (1:0).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Лунев Андрей
Комментарии (11)
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порт
1500744925
Нету попросил Лунёва быть паровозом?
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Бриг
1500746681
Самоотверженно. Но точный удар с 2-х метров... Как тут выручишь.
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dyema
1500748311
не твоя вина.....
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isa361
1500749172
тут вратарской ошибки и в помине не было..
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Serg919
1500750645
Лунёв на данный момент приятное впечатление производит
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Baggio1986
1500751171
для Гилерме это совершенно нормально
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Baggio1986
1500751196
Ближний угол это не всегда вратарский
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Вомбат
1500797766
Лунев правильно говорит, что он виноват. Он должен был видеть КТО первый на мяче. Это же был Нету. Значит сейчас последует выход соперника один на один. Надо было со скоростью звука рвануть вперед и выбить мяч самому.
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Diesel133
1500808377
а Нету признать ошибку не хочет?
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