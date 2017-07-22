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    Лунев признал свою ошибку в эпизоде с голом «Рубина»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев подвел итог матчу второго тура РФПЛ против «Рубина» (2:1). Новичок питерцев Себастьян Дриусси забил победный гол в добавленное время.

    «На старте обычно теряются очки, хотелось бы этого избежать. Момент с пропущенным голом? Неожиданно произошло (Жемалетдинов забил на первой добавленной минуте первого тайма – прим. «Бомбардира»). Думаю, я виноват — не выручил. Должен был выручать. Хорошо, что команда поддержала, выиграли — 2:1, молодцы. Как чувствую себя после травмы? Делал процедуры, которые мне рекомендовали. Немножко осталось, но сказали, что будет болеть еще примерно полгода-год», – сказал 25-летний вратарь.

    Лунев повредил колено в заключительном матче чемпионата России-2016/17 с «Краснодаром» (1:0).

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.07.2017 20:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 июля 2017, 14:12

      а Нету признать ошибку не хочет?

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 23 июля 2017, 11:16

      Лунев правильно говорит, что он виноват. Он должен был видеть КТО первый на мяче. Это же был Нету. Значит сейчас последует выход соперника один на один. Надо было со скоростью звука рвануть вперед и выбить мяч самому.

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      Рейтинг: +510

      Baggio1986 22 июля 2017, 22:19

      Ближний угол это не всегда вратарский

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      Рейтинг: +510

      Baggio1986 22 июля 2017, 22:19

      для Гилерме это совершенно нормально

      0
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      Рейтинг: +203

      Serg919 22 июля 2017, 22:10

      Лунёв на данный момент приятное впечатление производит

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      Рейтинг: +1539

      isa361 22 июля 2017, 21:46

      тут вратарской ошибки и в помине не было..

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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > isa361 23 июля 2017, 10:12

      сколько же вас недо минусоидов?ваши комменты пахнут падалью как и вы сами!всякие иры исы !и бабы ваши туда же!одни словом недо и есть недо!бомжи вы так ими и будете!ничего в вас хорошего нет!ваш удел в жизни глорить хамить и гадить!

      -1
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      Рейтинг: +1539

      isa361 > зенит ничто 23 июля 2017, 13:36

      тебя кто так жестоко обидел мальчик? )))))

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 22 июля 2017, 21:31

      не твоя вина.....

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 22 июля 2017, 21:04

      Самоотверженно. Но точный удар с 2-х метров... Как тут выручишь.

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      Рейтинг: +6309

      порт 22 июля 2017, 20:35

      Нету попросил Лунёва быть паровозом?

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