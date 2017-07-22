«Вест Хэм» объявил о покупке Арнаутовича

Официальный сайт «Вест Хэма» официально представил нового нападающего Марко Арнаутовича. Австриец перешел из «Сток Сити» за 24 миллиона фунтов.

«Стать игроком «Вест Хэма» – особенное чувство. Все знают, что это большой клуб с большой историей, и теперь я рад стать его частью. Не могу дождаться первого матча», – прокомментировал событие 28-летний форвард.

Арнаутович выступал за «гончаров» с 2013 года. На счету игрока сборной Австрии 22 гола в 125 матчах английской Премьер-лиги. Прежде нападающий играл за «Вердер», «Интер» и «Твенте».

Ранее «Юнайтед» арендовал Джо Харта. Также ожидается переход Чичарито.