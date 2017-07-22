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    «Вест Хэм» объявил о покупке Арнаутовича

    Официальный сайт «Вест Хэма» официально представил нового нападающего Марко Арнаутовича. Австриец перешел из «Сток Сити» за 24 миллиона фунтов.

    «Стать игроком «Вест Хэма» – особенное чувство. Все знают, что это большой клуб с большой историей, и теперь я рад стать его частью. Не могу дождаться первого матча», – прокомментировал событие 28-летний форвард.

    Арнаутович выступал за «гончаров» с 2013 года. На счету игрока сборной Австрии 22 гола в 125 матчах английской Премьер-лиги. Прежде нападающий играл за «Вердер», «Интер» и «Твенте».

    Ранее «Юнайтед» арендовал Джо Харта. Также ожидается переход Чичарито.

    Источник: ФК «Вест Хэм»

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    22.07.2017 20:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 22 июля 2017, 20:28

      Как то многовато будет за такого напа.

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