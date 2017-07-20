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    Чичарито сказал, что перейдет в «Вест Хэм»

    «Бомбардир» писал о том, что нападающий «Байера» Хавьер Эрнандес может стать игроком «Вест Хэма». Согласно ESPN, 28-летний игрок сборной Мексики лично подтвердил свой переход в лондонский клуб.

    Чичарито пополнил состав леверкузенцев в августе 2015 года, перейдя из «Манчестер Юнайтед» за 12 миллионов евро. Сезон 2014/15 форвард провел в «Реале» на правах аренды. В минувшем сезоне на его счету 13 голов и четыре результативные передачи в 36 встречах всех турниров. За 103 матча в Премьер-лиге Эрнандес забил 37 голов. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов.

    В понедельник состав «молотобойцев» пополнил голкипер Джо Харт.

    Источник: ESPN

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    20.07.2017 19:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 20 июля 2017, 19:43

      О, Вест хэм начелился на выход в АПЛ, Терри, Харт еще и Эрнандес

      1
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      Рейтинг: +147

      JellyBean > Kulima 20 июля 2017, 20:20

      Вест Хэм итак в АПЛ играет.

      0
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      Рейтинг: +40

      WHU > Kulima 21 июля 2017, 15:35

      lol
      Терри в Астон Вилле и этот клуб действительно в Чемпионшипе.
      Вест Хэм давно уже в Премьер Лиге и будет бороться за попадание в еврокубки.

      0
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      Рейтинг: +627

      Xiko 20 июля 2017, 19:19

      Ехх, помню, когда он был восходящей звездой в МЮ

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      Рейтинг: +114

      werty 20 июля 2017, 19:07

      Вест Хжм)))

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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 20 июля 2017, 19:06

      Вест Хжм? Что? Админы, исправьте!

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