Чичарито сказал, что перейдет в «Вест Хэм»

«Бомбардир» писал о том, что нападающий «Байера» Хавьер Эрнандес может стать игроком «Вест Хэма». Согласно ESPN, 28-летний игрок сборной Мексики лично подтвердил свой переход в лондонский клуб.

Чичарито пополнил состав леверкузенцев в августе 2015 года, перейдя из «Манчестер Юнайтед» за 12 миллионов евро. Сезон 2014/15 форвард провел в «Реале» на правах аренды. В минувшем сезоне на его счету 13 голов и четыре результативные передачи в 36 встречах всех турниров. За 103 матча в Премьер-лиге Эрнандес забил 37 голов. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов.

В понедельник состав «молотобойцев» пополнил голкипер Джо Харт.