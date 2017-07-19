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    Арнаутович перейдет в «Вест Хэм» за 24 миллиона

    «Вест Хэм» согласовал со «Сток Сити» покупку нападающего Марко Арнаутовича. За последнее время «молотобойцы» сделали два предложения по 28-летнему игроку, каждое из которых был отклонено. В итоге стороны сошлись на сумме в 24 миллиона фунтов.

    Австриец пополнил состав «Стока» в сентябре 2013 года, перейдя из «Вердера» за 2,8 миллиона евро. За четыре сезона в АПЛ форвард забил 22 гола и отдал 27 результативных передач в 125 матчах. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов.

    Сегодня лондонский клуб объявил о годичной аренде вратаря сборной Англии Джо Харта.

    Источник: BBC

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    19.07.2017 01:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 19 июля 2017, 10:34

      молотобойцы в этом сезоне за еврокубки будут цепляться

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