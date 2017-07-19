Арнаутович перейдет в «Вест Хэм» за 24 миллиона

«Вест Хэм» согласовал со «Сток Сити» покупку нападающего Марко Арнаутовича. За последнее время «молотобойцы» сделали два предложения по 28-летнему игроку, каждое из которых был отклонено. В итоге стороны сошлись на сумме в 24 миллиона фунтов.

Австриец пополнил состав «Стока» в сентябре 2013 года, перейдя из «Вердера» за 2,8 миллиона евро. За четыре сезона в АПЛ форвард забил 22 гола и отдал 27 результативных передач в 125 матчах. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов.

Сегодня лондонский клуб объявил о годичной аренде вратаря сборной Англии Джо Харта.