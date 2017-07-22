Бердыев: «Не хватило внимательности на последних минутах»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев дал интервью после матча второго тура РФПЛ против «Зенита» (1:2). Казанский клуб упустил ничью в добавленное время.

«Не хватило внимательности на последних минутах. К тренерам «Зенита» вопрос, почему ребята, которые играли у меня, не могут здесь себя проявить. Два легионера на поле? Играет тот, кто предпочтительнее выглядит. Нужно ещe немного времени, чтобы «Рубин» заиграл так, как я хочу. Всe будет в ближайшее время. Вопрос по Каннуникову ко мне или к менеджменту клуба? Я не в курсе, что вы хотите спросить», – сказал Бердыев.

«Рубин» потерпел второе поражение кряду в сезоне-2017/18. В первом туре чемпионата России команда проиграла «Краснодару» – 1:2.