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    Бердыев: «Не хватило внимательности на последних минутах»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев дал интервью после матча второго тура РФПЛ против «Зенита» (1:2). Казанский клуб упустил ничью в добавленное время.

    «Не хватило внимательности на последних минутах. К тренерам «Зенита» вопрос, почему ребята, которые играли у меня, не могут здесь себя проявить. Два легионера на поле? Играет тот, кто предпочтительнее выглядит. Нужно ещe немного времени, чтобы «Рубин» заиграл так, как я хочу. Всe будет в ближайшее время. Вопрос по Каннуникову ко мне или к менеджменту клуба? Я не в курсе, что вы хотите спросить», – сказал Бердыев.

    «Рубин» потерпел второе поражение кряду в сезоне-2017/18. В первом туре чемпионата России команда проиграла «Краснодару» – 1:2.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.07.2017 19:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 23 июля 2017, 08:29

      Последние 3 минуты+ 2 вообще странно Рубин смотрелся. Если бы это был не второй тур а 22, можно подумать, что сдают игру

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      Рейтинг: +96

      Naque 23 июля 2017, 01:46

      Вообще как ты кинул Ростов, могу сказать одно, что сука дважды в одну реку не входят,удачного тебе позора КББ, ведь и Ростов был твоим домом

      -2
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      Рейтинг: +19

      russo jan > Naque 23 июля 2017, 09:48

      Бердыев принес Ростову добросовестно отработал в Ростове 2,5 года.Подарил городу СЕРЕБРО 2016,матчи в ЛЧ с Баварией,Атлетико,создал КОМАНДУ..Поэтому будьте объективны..КББ просто понял-у него лично больших перспектив в РОСТОВЕ нет

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 июля 2017, 21:02

      Бердыев поплыл.Ребята...У меня играли....ОНИ В РОСТОВЕ ИГРАЛИ

      1
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      Рейтинг: +194

      Klodus > андрей андреев 23 июля 2017, 15:50

      Это бомбардир херню написал. Бердыев не говорил слов, которые написаны выше. Там на послематчевой пресконференции журналисты задавали Бердыеву дегенеративные вопросы. Особенно последний отличился.

      -1
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      Рейтинг: +19

      Salimoff73 22 июля 2017, 20:07

      Пол команды надо разогнать

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 22 июля 2017, 20:02

      Канунников предпочтительнее выглядит????? Лестьен, лучший в Рубине по матчу с Краснодаром, вообще не выходит на поле!!!!! Почему?????

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      Рейтинг: +19

      Salimoff73 > Сильвербой 22 июля 2017, 20:08

      Согласен, Кануников никакой

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