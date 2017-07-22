Кутроне, забивший два мяча «Баварии», заявил, что надеется остаться в «Милане»

Нападающий «Милана» Патрик Кутроне после матча международного кубка чемпионов против «Баварии» (4:0), в котором он оформил дубль, заявил. что надеется остаться в миланском клубе.

«Мы все играли в великолепный футбол с первой и до последней минуты. По сравнению с матчем против дортмундской «Боруссии» (1:3) что-то изменилось. Эта победа дала нам большую уверенность накануне матча с «Университатей» в Лиге Европы, теперь мы должны думать лишь о предстоящем матче, потому что это важно для нашего сезона.

Сегодняшний день я никогда не забуду. В моменте с первым голом я даже не думал, что забил, а второй мяч – отличный командный ход.

Мое будущее? Я надеюсь остаться в «Милане», – сказал Кутроне.