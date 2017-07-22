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    Кутроне, забивший два мяча «Баварии», заявил, что надеется остаться в «Милане»

    Нападающий «Милана» Патрик Кутроне после матча международного кубка чемпионов против «Баварии» (4:0), в котором он оформил дубль, заявил. что надеется остаться в миланском клубе.

    «Мы все играли в великолепный футбол с первой и до последней минуты. По сравнению с матчем против дортмундской «Боруссии» (1:3) что-то изменилось. Эта победа дала нам большую уверенность накануне матча с «Университатей» в Лиге Европы, теперь мы должны думать лишь о предстоящем матче, потому что это важно для нашего сезона.

    Сегодняшний день я никогда не забуду. В моменте с первым голом я даже не думал, что забил, а второй мяч – отличный командный ход.

    Мое будущее? Я надеюсь остаться в «Милане», – сказал Кутроне.

    Источник: Football Italia

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    22.07.2017 18:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 25 июля 2017, 11:34

      Остаётся конечно лучшие

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    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 22 июля 2017, 20:44

      Так держать и дальше!

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