Ван Дейк уведомил Пеллегрино, что хочет покинуть «Саутгемптон»

Защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк сообщил главному тренеру «святых» Маурисио Пеллегрино, что хочет покинуть команду.

«Парень признался, что он не может играть, потому что хочет уйти из команды. Это его решение», – сказал Пеллегрино.

Главным претендентом на игрока является «Ливерпуль», однако также, по информации СМИ, он входит в сферу интересов «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенала».

Нынешнее соглашение голландца с «Саутгемптоном» действует до июня 2022 года. В прошлом сезоне 26-летний игрок провел 30 матчей, записал в свой актив четыре гола, а заработал три желтые и однажды был удален с поля.