В «Арсенале» сообщили, что Тошича в команде не будет

Экс-хавбек ЦСКА Зоран Тошич не продолжит карьеру в тульском «Арсенале». Пресс-служба «оружейников» сообщила, что красно-желтые не в состоянии выдержать конкуренцию с топ-клубам из Турции.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» предложил 30-летнему футболисту контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.

«Все его ждали, но увы! Тошича в Арсенале не будет! На данный момент мы не можем конкурировать с турецкими топ клубами», – говорится в сообщении.

Напомним, серб защищал армейцев с 2010 года. В составе красно-синих он выиграл три чемпионских титула, а также два Кубка и два Суперкубка России.