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    В «Арсенале» сообщили, что Тошича в команде не будет

    Экс-хавбек ЦСКА Зоран Тошич не продолжит карьеру в тульском «Арсенале». Пресс-служба «оружейников» сообщила, что красно-желтые не в состоянии выдержать конкуренцию с топ-клубам из Турции.

    Ранее сообщалось, что «Галатасарай» предложил 30-летнему футболисту контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.

    «Все его ждали, но увы! Тошича в Арсенале не будет! На данный момент мы не можем конкурировать с турецкими топ клубами», – говорится в сообщении.

    Напомним, серб защищал армейцев с 2010 года. В составе красно-синих он выиграл три чемпионских титула, а также два Кубка и два Суперкубка России.

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    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    22.07.2017 16:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 22 июля 2017, 18:43

      Жаль..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 22 июля 2017, 18:40

      Галатасарай отличный вариант

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 июля 2017, 16:57

      Жаль конечно

      0
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