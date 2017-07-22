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    Молодежное первенство. «Уфа» переиграла «Спартак», «Ростов» вырвал ничью у «Ахмата»

    В матче второго тура молодежного первенства «Уфа» дома обыграла «Спартак» благодаря голу Марка Криворога на 68-й минуте.

    В другом поединке «Ростов» на свое поле сумел вырвать ничью у «Ахмата», забив спасительный мяч, автором которого стал Максим Сухомлинов, уже в компенсированное время.

    Россия. Молодежное первенство. 2-й тур

    Уфа (мол.) – Спартак (мол.) – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Криворог, 68.

    Ростов (мол.) – Ахмат (мол.) – 3:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Р. Исаев, 22; 0:2 – Бацуев, 51; 1:2 – Соловьев, 58; 1:3 – Бацуев, 61; 2:3 – Тананеев, 62; 3:3 – Сухомлинов.

    Календарь молодежного первенства

    Таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2017 14:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +93

      Borz1 22 июля 2017, 17:09

      отсудили 2 очка у Ахмата

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 22 июля 2017, 14:53

      1-0 традиция удачи уфе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 22 июля 2017, 14:13

      Уже в компенсированное время с пенальти. Если бы игра была в Грозном и это Ахмат сравнял бы так счет, думаю, вы бы вынесли это в заголовок. А тут даже упомянуть забыли...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит > vladik12 22 июля 2017, 16:03

      Поросенок?

      1
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