Молодежное первенство. «Уфа» переиграла «Спартак», «Ростов» вырвал ничью у «Ахмата»

В матче второго тура молодежного первенства «Уфа» дома обыграла «Спартак» благодаря голу Марка Криворога на 68-й минуте.

В другом поединке «Ростов» на свое поле сумел вырвать ничью у «Ахмата», забив спасительный мяч, автором которого стал Максим Сухомлинов, уже в компенсированное время.

Россия. Молодежное первенство. 2-й тур

Уфа (мол.) – Спартак (мол.) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Криворог, 68.

Ростов (мол.) – Ахмат (мол.) – 3:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Р. Исаев, 22; 0:2 – Бацуев, 51; 1:2 – Соловьев, 58; 1:3 – Бацуев, 61; 2:3 – Тананеев, 62; 3:3 – Сухомлинов.

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