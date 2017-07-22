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  • Хомуха: «Стабильность игрока определяет его класс, а сегодня этого класса у Васина нет»

Хомуха: «Стабильность игрока определяет его класс, а сегодня этого класса у Васина нет»

22 июля 2017, 12:08
5

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха подчеркнул, что ошибка защитника армейцев Виктора Васина в матче второго тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:3) связана с отсутствием у 28-летнего игрока опыта постоянного выступления на высоком уровне.

Также экс-тренер молодежки красно-синих подчеркнул, что вызов Васина в сборную России обусловлен отказом выступать за национальную команду Василия Березуцкого и Сергея Игнашевича.

– Чем вызваны грубые ошибки в обороне ЦСКА в матче с «Локомотивом»?

– Соперник заставил ошибаться. В моменте со вторым голом Ари оказал давление на Васина. Такие ошибки повторяются этим защитником уже неоднократно. Наверное, тренерским штабом «Локомотива» были даны акцентированные указания оказывать давление на игрока, который владеет мячом. И индивидуальные, и групповые взаимодействия армейцев на данном этапе оставляют желать лучшего.

– Если говорить о Васине, почему он периодически допускает такие ошибки?

– У него за плечами нет опыта постоянного выступления. Стабильность футболиста определяет его класс. А сегодня этого класса у Васина, по всей видимости, нет.

– Но ведь это игрок сборной России.

– Он играет не потому, что заслужил это место своей игрой, а потому, что Березуцкий и Игнашевич отказались там выступать. Несомненно, по уровню Васин уступает этим ребятам, потому что они имеют огромный опыт выступлений на международном уровне и титулы. На сегодняшний день сравнивать их не приходится.

– В преддверии Лиги чемпионов именно оборона вызывает больше беспокойства?

– Это всех беспокоит, потому что Лига чемпионов – это абсолютно другой уровень. На кону групповая стадия, а это финансовая прибыль, которая для ЦСКА является очень существенным подспорьем. Конечно, это вызывает тревогу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Васин Виктор Хомуха Дмитрий
Комментарии (5)
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nik55
1500715133
Не один он виноват--вся оборона дно
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Serjoga
1500716822
Это место не Васина! Его тянет в атаку!
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МАКАРШВЕД
1500717017
А не неделю назад так Васина хвалили......
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