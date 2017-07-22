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    Уткин: «Кто бы мог сказать, что Зобнин сыграет важную роль для «Спартака»? Никто, кроме его мамы и папы»

    Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о возможном приходе в «Спартак» нападающего «Рубина» Максима Канунникова. За россиянина московский клуб может заплатить 6 миллионов евро.

    По словам комментатора, в составе красно-белых футболист может поднять общую конкуренцию.

    – Кого бы он смог заменить на фланге?

    – Это вопрос праздный. Дело в том, что нужны игроки, которые могли бы поднять конкуренцию за место в составе. Кто, например, мог сказать, что Роман Зобнин, пришедший прошлым летом в «Спартак», сыграет столь важную роль? Думаю, что никто, кроме папы и мамы Зобнина.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    22.07.2017 11:46
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 июля 2017, 15:25

      Панченко с Динамо надо брать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 22 июля 2017, 13:15

      Василий как всегда оригинален.

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