Уткин: «Кто бы мог сказать, что Зобнин сыграет важную роль для «Спартака»? Никто, кроме его мамы и папы»

Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о возможном приходе в «Спартак» нападающего «Рубина» Максима Канунникова. За россиянина московский клуб может заплатить 6 миллионов евро.

По словам комментатора, в составе красно-белых футболист может поднять общую конкуренцию.

– Кого бы он смог заменить на фланге?

– Это вопрос праздный. Дело в том, что нужны игроки, которые могли бы поднять конкуренцию за место в составе. Кто, например, мог сказать, что Роман Зобнин, пришедший прошлым летом в «Спартак», сыграет столь важную роль? Думаю, что никто, кроме папы и мамы Зобнина.