Масалитин: «От лидеров ЦСКА осталось одно название»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин подверг критике игру армейцев в домашнем матче второго тура чемпионата России с «Локомотивом». Напомним, что красно-синие потерпели в этой игре поражение со счетом 1:3.

«ЦСКА показал совершенно бледную игру как в физическом, так и в тактическом плане. Впереди сыграли плохо. Нет слов — ни одной обостряющей передачи. А сзади вообще бардак, с этим отдельно разбираться надо.

Армейцы подошли совершенно не готовыми к этой игре. Они не то чтобы к Лиге чемпионов, они даже к чемпионату России не готовы. Во всех играх ЦСКА пропускает. Раньше команда при Гончаренко играла хорошо в защите. Сейчас просто проходной двор.

В этом матче было видно, что Семин выбрал правильную тактику. Но тактика тактикой, а вальяжность и расслабленность Васина были видны. Можно было менять некоторых игроков еще в начале матча, от них ничего не зависело. Гончаренко даже с составом не угадал.

Да, у него нет большого выбора, но молодежь явно сыграла бы не хуже, а может, и лучше. Эти лидеры, которые уже постоянно в составе… Одно название осталось. А держать на поле их – непозволительная роскошь», — сказал Масалитин.