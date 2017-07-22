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Масалитин: «От лидеров ЦСКА осталось одно название»

22 июля 2017, 00:02
14

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин подверг критике игру армейцев в домашнем матче второго тура чемпионата России с «Локомотивом». Напомним, что красно-синие потерпели в этой игре поражение со счетом 1:3.

«ЦСКА показал совершенно бледную игру как в физическом, так и в тактическом плане. Впереди сыграли плохо. Нет слов — ни одной обостряющей передачи. А сзади вообще бардак, с этим отдельно разбираться надо.

Армейцы подошли совершенно не готовыми к этой игре. Они не то чтобы к Лиге чемпионов, они даже к чемпионату России не готовы. Во всех играх ЦСКА пропускает. Раньше команда при Гончаренко играла хорошо в защите. Сейчас просто проходной двор.

В этом матче было видно, что Семин выбрал правильную тактику. Но тактика тактикой, а вальяжность и расслабленность Васина были видны. Можно было менять некоторых игроков еще в начале матча, от них ничего не зависело. Гончаренко даже с составом не угадал.

Да, у него нет большого выбора, но молодежь явно сыграла бы не хуже, а может, и лучше. Эти лидеры, которые уже постоянно в составе… Одно название осталось. А держать на поле их – непозволительная роскошь», — сказал Масалитин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Масалитин Валерий
Комментарии (14)
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Робинзон
1500671398
разозлился Валерий понять можно .
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Aleksandr_1986_Spb_
1500674145
Так а кто там щас лидер? Акинфеев уже не столь надёжен, братья постарели, Игнашевич не играет...Эпоха закончилась в общем..А сделать новый фундамент у Гинера не на что, денег нет.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1500682538
Один слабый матч в самом начале сезона ещё не повод для истерии.
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serppion
1500690924
Твердили не раз, ЦСКА опоздал с ротацией состава. Показалось, кони взялись за ум, ушел Слуцкий. А надобно, чтоб следом пошли Акинфеев, Березуцкие и т.д.
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Диктор
1500692901
Хорошо сказал-в точку.
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Одинокий волк Маквейд
1500698073
Армейцы вчера разочаровали, слов нет. Но унывать рано, потенциал есть. Насторожило безволие лидеров и нежелание бороться, всего 5 фолов за игру, это показатель для балета.
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Сибирь за Спартак
1500698680
Когда-то говорили, что игроки вышли на поле с тросточками.
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Svoysvoemubrat
1500699395
Есть смутное предчувствие, что весь сезон будет как на качелях, а победит самый стабильный клуб.
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серега кашин
1500709804
пол команды пенсионеров у цска собран
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nik55
1500711243
Нужно омолаживать состав
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