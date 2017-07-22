Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Масалитин: «От лидеров ЦСКА осталось одно название»

    Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин подверг критике игру армейцев в домашнем матче второго тура чемпионата России с «Локомотивом». Напомним, что красно-синие потерпели в этой игре поражение со счетом 1:3.

    «ЦСКА показал совершенно бледную игру как в физическом, так и в тактическом плане. Впереди сыграли плохо. Нет слов — ни одной обостряющей передачи. А сзади вообще бардак, с этим отдельно разбираться надо.

    Армейцы подошли совершенно не готовыми к этой игре. Они не то чтобы к Лиге чемпионов, они даже к чемпионату России не готовы. Во всех играх ЦСКА пропускает. Раньше команда при Гончаренко играла хорошо в защите. Сейчас просто проходной двор.

    В этом матче было видно, что Семин выбрал правильную тактику. Но тактика тактикой, а вальяжность и расслабленность Васина были видны. Можно было менять некоторых игроков еще в начале матча, от них ничего не зависело. Гончаренко даже с составом не угадал.

    Да, у него нет большого выбора, но молодежь явно сыграла бы не хуже, а может, и лучше. Эти лидеры, которые уже постоянно в составе… Одно название осталось. А держать на поле их – непозволительная роскошь», — сказал Масалитин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.07.2017 00:02
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 22 июля 2017, 11:14

      Нужно омолаживать состав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 22 июля 2017, 10:50

      пол команды пенсионеров у цска собран

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo 22 июля 2017, 10:39

      Матч был хорошим, а это самое главное в футболе! Не важно кто победил. Повезло больше Локомотиву. Ну и ЦСКА не так сильно плох, как почему-то о нем говорят. Ему бы парочку хороших защитников приобрести и будет мощной командой. Березуцкие и Игнашевич уже не те. Возраст берет свое. Гиннер покупай срочно центральных защитников:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 22 июля 2017, 07:56

      Есть смутное предчувствие, что весь сезон будет как на качелях, а победит самый стабильный клуб.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo > Svoysvoemubrat 22 июля 2017, 10:40

      Пока Локомотив стабильно набирает очки:) Он вполне тоже способен побороться за чемпионство.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 22 июля 2017, 07:44

      Когда-то говорили, что игроки вышли на поле с тросточками.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 22 июля 2017, 07:34

      Армейцы вчера разочаровали, слов нет. Но унывать рано, потенциал есть. Насторожило безволие лидеров и нежелание бороться, всего 5 фолов за игру, это показатель для балета.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 июля 2017, 06:08

      Хорошо сказал-в точку.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 22 июля 2017, 05:35

      Твердили не раз, ЦСКА опоздал с ротацией состава. Показалось, кони взялись за ум, ушел Слуцкий. А надобно, чтоб следом пошли Акинфеев, Березуцкие и т.д.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 22 июля 2017, 03:15

      Один слабый матч в самом начале сезона ещё не повод для истерии.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 > Кlaksvikar Ittrotarselag 22 июля 2017, 09:32

      это точно, еще их 29 будет, и потом посмотрим, что к чему...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      alvesh69 > pegas1276 22 июля 2017, 13:23

      да это понятно..но ты хоть согласен с тем что Васин пока сырой что ли для такой команды, а про сборную я вообще промолчу.Идеальным вариантом было бы отдать его в аренду в какую нибудь крепкую команду

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 22 июля 2017, 00:55

      Так а кто там щас лидер? Акинфеев уже не столь надёжен, братья постарели, Игнашевич не играет...Эпоха закончилась в общем..А сделать новый фундамент у Гинера не на что, денег нет.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11