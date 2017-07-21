Бышовец: «Локомотив» победил благодаря грубейшим ошибкам ЦСКА»

Заслуженный тренер СССР, олимпийский чемпион 1988 года Анатолий Бышовец дал свой анализ матчу второго тура РФПЛ между московскими ЦСКА и «Локомотивом» (1:3). По мнению эксперта, победа железнодорожников закономерна.

«Тактика «Локомотива» ограничила возможности ЦСКА. Армейцы не воспользовались преимуществом в физической готовности, а грубейшие ошибки в обороне сделали результат. Вопрос ведь не только в готовности, а в воле. Футболисты «Локомотива» сыграли на пределе и добились победы.

Замены Бибраса Натхо и Алана Дзагоева нарушили структуру в средней линии. «Локомотиву» в первом тайме не хватало выхода в атаку, во втором отрезке игры эти возможности были почти в каждой атаке. При этом у ЦСКА было очень много хороших возможностей забить — моменты Виктора Васина, Василия Березуцкого. Но «Локомотив» победил по делу», – заявил Бышовец.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию поединка.

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