Семин: «Уважаю Тошича, он замечательный парень»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказал свое отношение к церемонии, предшествовавшей матчу второго тура РФПЛ против московского ЦСКА (3:1), в рамках которой экс-армеец Зоран Тошич попрощался с красно-синей торсидой.

«Я уважаю этого футболиста. Такие игроки были у нас. Например, Майкон, который душой и сердцем был командой. Хорошо, что Тошича проводили при зрителях, он многое дал для российской лиги и потрепал нам нервов. Но изменения происходят. Я ему пожелал удачи. Замечательный парень», – приводит слова специалиста корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года.

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