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    Семин: «Уважаю Тошича, он замечательный парень»

    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказал свое отношение к церемонии, предшествовавшей матчу второго тура РФПЛ против московского ЦСКА (3:1), в рамках которой экс-армеец Зоран Тошич попрощался с красно-синей торсидой.

    «Я уважаю этого футболиста. Такие игроки были у нас. Например, Майкон, который душой и сердцем был командой. Хорошо, что Тошича проводили при зрителях, он многое дал для российской лиги и потрепал нам нервов. Но изменения происходят. Я ему пожелал удачи. Замечательный парень», – приводит слова специалиста корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Тошич выступал за ЦСКА с 2010 года.

    «Мы знаем, что у нас проблемы». Как ЦСКА неудачно меняется для чемпионства

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2017 22:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июля 2017, 10:27

      Хорошие слова. Респект!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 июля 2017, 03:15

      Уважаю, не от каждого услышишь такие тёплые слова о сопернике...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 22 июля 2017, 00:27

      Почему ушел ?.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 21 июля 2017, 22:52

      Зачем отпустили его? Сраный миллион сэкономили? Или молодняк лучше Тошича?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 июля 2017, 22:39

      Солидно, Юрий Палыч сказанул!...

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