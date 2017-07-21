РФПЛ. «Локомотив» оказался сильнее ЦСКА, одержав в турнире вторую победу кряду

В рамках второго тура РФПЛ встретились московские ЦСКА и «Локомотив». В результативном матче победа досталась подопечным Юрия Семина. За армейцев с передачи Алана Дзагоева единственный гол забил Витиньо.

Для железнодорожников эта виктория стала второй подряд. В первом туре был повержен тульский «Арсенал».

Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:3 (1:1) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Фарфан, 23; 1:1 – Витиньо, 42; 1:2 – Ари, 66; 1:3 – Тарасов, 74.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Васин, Фернандес, Натхо (Чалов, 53), Головин, Вернблум, Щенников (Миланов, 81), Витиньо, Дзагоев.

«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Баринов, Кверквелия, Лысов, И. Денисов, Фарфан, Тарасов, Ал. Миранчук (Коломейцев, 90+5), Фернандеш, Ари (Ан. Миранчук, 85).

Предупреждения: Головин, 82 – Кверквелия, 47; Тарасов, 54; Фарфан, 59; Денисов, 85; Ал. Миранчук, 90+5.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ