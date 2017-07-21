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  • РФПЛ. «Локомотив» оказался сильнее ЦСКА, одержав в турнире вторую победу кряду

РФПЛ. «Локомотив» оказался сильнее ЦСКА, одержав в турнире вторую победу кряду

21 июля 2017, 21:29
50

В рамках второго тура РФПЛ встретились московские ЦСКА и «Локомотив». В результативном матче победа досталась подопечным Юрия Семина. За армейцев с передачи Алана Дзагоева единственный гол забил Витиньо.

Для железнодорожников эта виктория стала второй подряд. В первом туре был повержен тульский «Арсенал».

Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур

ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:3 (1:1) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Фарфан, 23; 1:1 – Витиньо, 42; 1:2 – Ари, 66; 1:3 – Тарасов, 74.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Васин, Фернандес, Натхо (Чалов, 53), Головин, Вернблум, Щенников (Миланов, 81), Витиньо, Дзагоев.

«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Баринов, Кверквелия, Лысов, И. Денисов, Фарфан, Тарасов, Ал. Миранчук (Коломейцев, 90+5), Фернандеш, Ари (Ан. Миранчук, 85).

Предупреждения: Головин, 82 – Кверквелия, 47; Тарасов, 54; Фарфан, 59; Денисов, 85; Ал. Миранчук, 90+5.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив
Комментарии (50)
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acer2003
1500661872
Ай да Палыч,ай да с...н сын !!!! Молодцы ! Поздравляю болел Локо с победой !!!!
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a_who
1500661888
Проводницам респект !!!
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4agaaa
1500662292
Палыч красава!!! Локо с заслуженной победой!
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Diesel133
1500662316
Ребята красавцы, бились до конца! Всем травмированным здоровья! Армейцы, удачи в ЛЧ! Облажался Гинер с переносом)
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Розарио Агро
1500662351
Акинфея выкинуть нах толку ноль, с ним только на дно
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Andrey160268
1500662744
Молодцы, Локо! Мои искренние поздравления! В очередной раз я в шоке от Васина.
Ответить
Сильвербой
1500662829
Оборона сборной во всей красе!!! Трепещи ЧМ-2018!!!
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insider_retro
1500663192
ЦСКА огорчил, Локомотив с победой!.... Взяли там, где ещё 2 часа назад, вроде как, не светило... Васин настораживает.... Витиньо бодренько начал... Гилерме то же не безгрешен... Алан похоже выпал опять... Фарфан трудяга... И вообще матч очень смотрелся!... Зрелищно, солидно!....
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STAFOR13
1500664302
ЦСКА нужно полностью менять центральных защитников, на игроков хорошего класса, тогда все проблемы команды исчезнут, увы финансов нет... Гинеру лучше продать клуб, без трансферов хороших не сделать результат, все команды которые будут бороться за чемпионство и играть в еврокубках усиливаются, невозможно играть на 3 фронта 11 футболистами основного состава, Дзага хрустальным стал... здоровья ему побольше и везения, что бы травм не было...
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Dmirubo
1500664542
Не повезло ЦСКА. С трудом сравняли счет. Могли повести в счете, но удача видно сегодня была не на их стороне. Поскольку буквально сразу же после отличного момента пропустили. Потом могли отыграться. Не понятно как Васин не забил в пустые ворота. Затем пропустили. После были еще моменты забить также у Васина и Оланаре, но снова не везло. Отличный матч:) Хотя как по-мне справедливо было бы если счет был 2-2 или 3-3
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