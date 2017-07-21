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    РФПЛ. «Локомотив» оказался сильнее ЦСКА, одержав в турнире вторую победу кряду

    В рамках второго тура РФПЛ встретились московские ЦСКА и «Локомотив». В результативном матче победа досталась подопечным Юрия Семина. За армейцев с передачи Алана Дзагоева единственный гол забил Витиньо.

    Для железнодорожников эта виктория стала второй подряд. В первом туре был повержен тульский «Арсенал».

    Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур

    ЦСКА (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:3 (1:1) Текстовая трансляция

    Голы: 0:1 – Фарфан, 23; 1:1 – Витиньо, 42; 1:2 – Ари, 66; 1:3 – Тарасов, 74.

    ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Васин, Фернандес, Натхо (Чалов, 53), Головин, Вернблум, Щенников (Миланов, 81), Витиньо, Дзагоев.

    «Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Баринов, Кверквелия, Лысов, И. Денисов, Фарфан, Тарасов, Ал. Миранчук (Коломейцев, 90+5), Фернандеш, Ари (Ан. Миранчук, 85).

    Предупреждения: Головин, 82 – Кверквелия, 47; Тарасов, 54; Фарфан, 59; Денисов, 85; Ал. Миранчук, 90+5.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2017 21:29
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июля 2017, 10:16

      Молодцы Локо! Отличная игра!

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 22 июля 2017, 00:43

      Васин это ппц...Гинеру надо что-то думать, каждый матч привозит и неуверенно играет.

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 21 июля 2017, 22:55

      Локо с попедой, молодцы! Хорошо играли. Вот у них сил почему то и на первый и на второй тур хватило.

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 21 июля 2017, 22:31

      один состав на 10 лет, уже все соки выжиты с ЦСКА, нужны перемены в составе, или хотя бы скамейку, особенно усиление требуется в защите, Березки стары, Васин чудной! Центрофорвард классный нужен, нету напа!

      1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 21 июля 2017, 22:28

      и ЦСКА хочет с такой защитой в ЛЧ играть? сколько можно доверять Васину, постоянно лажает, ((

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 21 июля 2017, 22:17

      Васин красава! Когда-то я ругал в сборной берез и игнаша. В итоге замены им нет, и эти дуболомы считаются лучшими защитниками россии.
      Держим кулаки, чтобы наша сборная на чм, проиграв все три матча, хотя бы забила гол и не пропустила более 10 мячей. Цель есть!

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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 21 июля 2017, 22:15

      Да защита у цска желает лучшего. Этот васин просто ... Центральных защитников вообще нет в россии высокого уровня. И опять можно отметить только головина, он действительно очень хорош.

      3
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 21 июля 2017, 22:15

      Не повезло ЦСКА. С трудом сравняли счет. Могли повести в счете, но удача видно сегодня была не на их стороне. Поскольку буквально сразу же после отличного момента пропустили. Потом могли отыграться. Не понятно как Васин не забил в пустые ворота. Затем пропустили. После были еще моменты забить также у Васина и Оланаре, но снова не везло. Отличный матч:) Хотя как по-мне справедливо было бы если счет был 2-2 или 3-3

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 21 июля 2017, 22:11

      ЦСКА нужно полностью менять центральных защитников, на игроков хорошего класса, тогда все проблемы команды исчезнут, увы финансов нет... Гинеру лучше продать клуб, без трансферов хороших не сделать результат, все команды которые будут бороться за чемпионство и играть в еврокубках усиливаются, невозможно играть на 3 фронта 11 футболистами основного состава, Дзага хрустальным стал... здоровья ему побольше и везения, что бы травм не было...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 июля 2017, 21:53

      ЦСКА огорчил, Локомотив с победой!.... Взяли там, где ещё 2 часа назад, вроде как, не светило... Васин настораживает.... Витиньо бодренько начал... Гилерме то же не безгрешен... Алан похоже выпал опять... Фарфан трудяга... И вообще матч очень смотрелся!... Зрелищно, солидно!....

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      Рейтинг: +8838

      GoLenaStop > insider_retro 22 июля 2017, 02:23

      Как всё созвучно!... Хороший матч! И судей отметим - нормально отыграли. И стадион шумел, как при настоящем футболе...Хи.

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