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    Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Рубину», ведя по ходу матча в два мяча

    В матче второго тура молодежного первенства РФПЛ казанский «Рубин» одержал волевую победу над санкт-петербургским «Зенитом». На перерыв команды уходили при счете 2:0 в пользу хозяев.

    Таким образом, подопечные Александра Горшкова терпят второе поражение подряд.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 2-й тур

    Зенит (мол.) – Рубин (мол.) – 2:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бойцов, 28; 2:0 – К. Макеев, 42; 2:1 – Д. Макеев, 63; 2:2 – Д. Макеев, 77; 2:3 – Тоглокович, 79.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2017 19:52
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто 21 июля 2017, 20:57

      у макеева родственники появились!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 21 июля 2017, 20:32

      ...позорище...

      -2
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