Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Рубину», ведя по ходу матча в два мяча

В матче второго тура молодежного первенства РФПЛ казанский «Рубин» одержал волевую победу над санкт-петербургским «Зенитом». На перерыв команды уходили при счете 2:0 в пользу хозяев.
Таким образом, подопечные Александра Горшкова терпят второе поражение подряд.
Чемпионат России. Молодежное первенство. 2-й тур
Зенит (мол.) – Рубин (мол.) – 2:3 (2:0)
Голы: 1:0 – Бойцов, 28; 2:0 – К. Макеев, 42; 2:1 – Д. Макеев, 63; 2:2 – Д. Макеев, 77; 2:3 – Тоглокович, 79.
Календарь молодежного первенства
Источник: Бомбардир.ру