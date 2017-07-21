Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Рубину», ведя по ходу матча в два мяча

В матче второго тура молодежного первенства РФПЛ казанский «Рубин» одержал волевую победу над санкт-петербургским «Зенитом». На перерыв команды уходили при счете 2:0 в пользу хозяев.

Таким образом, подопечные Александра Горшкова терпят второе поражение подряд.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 2-й тур

Зенит (мол.) – Рубин (мол.) – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Бойцов, 28; 2:0 – К. Макеев, 42; 2:1 – Д. Макеев, 63; 2:2 – Д. Макеев, 77; 2:3 – Тоглокович, 79.

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