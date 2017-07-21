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    Хамес заявил, что готов встать на один уровень с Роналду и Месси

    Новоиспеченный футболист немецкой «Баварии» Хамес Родригес порассуждал о своих перспективах в будущем стать лучшим футболистом мира, заменив таким образом кого-то из пары Криштиану РоналдуЛионель Месси.

    «В моей новой команде собраны великолепные игроки, с которыми придется выдерживать конкуренцию. Чтобы быть постоянно на поле, буду выжимать из себя все соки на тренировках. Хочется, конечно, чтобы в Мюнхене у меня было больше практики, чем в «Реале».

    Спрашиваете, могу ли я встать на один уровень с Месси и Роналду когда-нибудь? Думаю, что ничего невозможного в этом нет. В будущем возможно все», – сказал колумбиец AS.

    В составе «Реала» Родригес выступал с 2014 года и провел 77 матчей и забил 28 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2017 19:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 22 июля 2017, 22:05

      Я был бы только рад, но боюсь даже уровня Роббена или Рибери не дотянет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 21 июля 2017, 22:02

      От скромности не умрет!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 июля 2017, 20:31

      какой полкан не мечтает стать генералом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 июля 2017, 19:52

      При всех талантах, юноше надо быть чуть поскромнее....

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