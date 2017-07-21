Хамес заявил, что готов встать на один уровень с Роналду и Месси

Новоиспеченный футболист немецкой «Баварии» Хамес Родригес порассуждал о своих перспективах в будущем стать лучшим футболистом мира, заменив таким образом кого-то из пары Криштиану Роналду – Лионель Месси.

«В моей новой команде собраны великолепные игроки, с которыми придется выдерживать конкуренцию. Чтобы быть постоянно на поле, буду выжимать из себя все соки на тренировках. Хочется, конечно, чтобы в Мюнхене у меня было больше практики, чем в «Реале».

Спрашиваете, могу ли я встать на один уровень с Месси и Роналду когда-нибудь? Думаю, что ничего невозможного в этом нет. В будущем возможно все», – сказал колумбиец AS.

В составе «Реала» Родригес выступал с 2014 года и провел 77 матчей и забил 28 голов.