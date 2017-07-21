Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ари готов к экзамену по русскому языку

21 июля 2017, 11:45
6

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о том, как идет дело с получением российского паспорта. По его словам, он готов сдать экзамен на знание русского языка.

– Президент «Локомотива» Илья Геркус говорил, что документы на получение вами российского паспорта, поданы. Когда станете гражданином России?

– Знаю, что этот процесс занимает продолжительное время. Пока у меня не так много конкретной информации для вас на эту тему.

– Будете сдавать экзамен на знание языка, как это делал Гилерме?

– Точно сказать не могу, думаю, что это предстоит. Но я к экзаменам готов!

– Из сборной России с вами никто не связывался?

– Я еще не общался ни с тренером, ни с его помощниками, но очень хочу играть за сборную России.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Ари
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ALeX-161-rus
1500627416
Ари,и последнее задание.. Напишите пожалуйста фразу "замечательный комментатор". Ари выходит к доске.. Замичателный каминтатар... Молодец Ари,экзамен сдан,поздравляю!
Ответить
Gornostay
1500629258
Для футбольного-русского достаточно знать два слова на б и х,остальное - их производные. С экзаменом проблем не возникнет,эти слова он знает в совершенстве.
Ответить
Федоренко
1500630386
https://bombardir.ru/posts/3254
Ответить
APchelov
1500632831
Выучил бы гимн России, и , считай, что экзамен сдан
Ответить
orstho-68
1500633577
Главное знать матерщину
Ответить
ПаХан638
1500650888
и нафига сборной 32-х летний нападющий?
Ответить
Главные новости
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
2
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
7
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
11
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
4
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
9
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
2
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
17:51
1
Все новости
Все новости
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
11
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
4
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
3
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
9
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
2
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
22
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
75
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
3
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
23
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
24
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
44
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+