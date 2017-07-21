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    Ари готов к экзамену по русскому языку

    Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о том, как идет дело с получением российского паспорта. По его словам, он готов сдать экзамен на знание русского языка.

    – Президент «Локомотива» Илья Геркус говорил, что документы на получение вами российского паспорта, поданы. Когда станете гражданином России?

    – Знаю, что этот процесс занимает продолжительное время. Пока у меня не так много конкретной информации для вас на эту тему.

    – Будете сдавать экзамен на знание языка, как это делал Гилерме?

    – Точно сказать не могу, думаю, что это предстоит. Но я к экзаменам готов!

    – Из сборной России с вами никто не связывался?

    – Я еще не общался ни с тренером, ни с его помощниками, но очень хочу играть за сборную России.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.07.2017 11:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 21 июля 2017, 18:28

      и нафига сборной 32-х летний нападющий?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +86

      orstho-68 21 июля 2017, 13:39

      Главное знать матерщину

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 июля 2017, 13:27

      Выучил бы гимн России, и , считай, что экзамен сдан

      0
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      Рейтинг: +41

      Федоренко 21 июля 2017, 12:46

      https://bombardir.ru/posts/3254

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 21 июля 2017, 12:27

      Для футбольного-русского достаточно знать два слова на б и х,остальное - их производные. С экзаменом проблем не возникнет,эти слова он знает в совершенстве.

      2
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 21 июля 2017, 11:56

      Ари,и последнее задание..
      Напишите пожалуйста фразу "замечательный комментатор".
      Ари выходит к доске..
      Замичателный каминтатар...
      Молодец Ари,экзамен сдан,поздравляю!

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