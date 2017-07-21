Ари готов к экзамену по русскому языку

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о том, как идет дело с получением российского паспорта. По его словам, он готов сдать экзамен на знание русского языка.

– Президент «Локомотива» Илья Геркус говорил, что документы на получение вами российского паспорта, поданы. Когда станете гражданином России?

– Знаю, что этот процесс занимает продолжительное время. Пока у меня не так много конкретной информации для вас на эту тему.

– Будете сдавать экзамен на знание языка, как это делал Гилерме?

– Точно сказать не могу, думаю, что это предстоит. Но я к экзаменам готов!

– Из сборной России с вами никто не связывался?

– Я еще не общался ни с тренером, ни с его помощниками, но очень хочу играть за сборную России.