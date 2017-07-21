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    Мостовой: «Конкретно сейчас «Зенит» выглядит предпочтительнее «Рубина»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой видит много проблем в текущем положении дел у «Рубина», с которыми только предстоит разобраться Курбану Бердыеву. Он уверен, что все это дает преимущество «Зениту» в предстоящем противостоянии команд.

    «В «Ростове» у Курбана Бердыева тоже не было сиюминутного успеха. В «Рубине» слишком много было запущено, и все это нужно разгребать. Помимо этого, теперь у специалиста нет его двух ключевых игроков, которые были в донской команде – Кристиана Нобоа и Сесара Наваса. Бердыеву нужно найти новых лидеров в «Рубине». Думаю, что уже совсем скоро казанцы будут на передовых позициях.

    Но конкретно сейчас «Зенит» выглядит предпочтительнее. У петербургского клуба отличный подбор исполнителей, и уже сейчас примерно понятно, кто и как будет играть. А у казанцев еще все-таки идет перестройка», – считает Мостовой.

    Матч второго тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Рубин» состоится в субботу, 22 июля, в 17:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    21.07.2017 11:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 21 июля 2017, 13:25

      Конкретно сейчас, да.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 21 июля 2017, 13:20

      С такой обороной в Питере Рубину ловить нечего.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 21 июля 2017, 13:15

      Зенит может выставить два состава и оба будут предпочтительнее Рубина.

      4
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