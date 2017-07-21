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  • Мостовой: «Конкретно сейчас «Зенит» выглядит предпочтительнее «Рубина»

Мостовой: «Конкретно сейчас «Зенит» выглядит предпочтительнее «Рубина»

21 июля 2017, 11:29
3

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой видит много проблем в текущем положении дел у «Рубина», с которыми только предстоит разобраться Курбану Бердыеву. Он уверен, что все это дает преимущество «Зениту» в предстоящем противостоянии команд.

«В «Ростове» у Курбана Бердыева тоже не было сиюминутного успеха. В «Рубине» слишком много было запущено, и все это нужно разгребать. Помимо этого, теперь у специалиста нет его двух ключевых игроков, которые были в донской команде – Кристиана Нобоа и Сесара Наваса. Бердыеву нужно найти новых лидеров в «Рубине». Думаю, что уже совсем скоро казанцы будут на передовых позициях.

Но конкретно сейчас «Зенит» выглядит предпочтительнее. У петербургского клуба отличный подбор исполнителей, и уже сейчас примерно понятно, кто и как будет играть. А у казанцев еще все-таки идет перестройка», – считает Мостовой.

Матч второго тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Рубин» состоится в субботу, 22 июля, в 17:30 по московскому времени.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Бердыев Курбан Мостовой Александр
Комментарии (3)
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Одинокий волк Маквейд
1500632129
Зенит может выставить два состава и оба будут предпочтительнее Рубина.
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Сибирь за Спартак
1500632459
С такой обороной в Питере Рубину ловить нечего.
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Svoysvoemubrat
1500632707
Конкретно сейчас, да.
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