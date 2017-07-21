Головин считает «Локомотив» одним из лидеров РФПЛ

Полузащитник ЦСКА Александр Головин назвал «Локомотив» одним из лидеров российского чемпионата.

«По составу, по возможностям – это один из лидеров нашего чемпионата, очень сильная команда, которая ставит перед собой большие задачи. В первую очередь выделю линию атаки: Фернандеш, Алексей Миранчук, другие игроки», – считает Головин.

Матч второго тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив» пройдет в пятницу, 21 июля, в 19:30 по московскому времени.