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    Головин считает «Локомотив» одним из лидеров РФПЛ

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин назвал «Локомотив» одним из лидеров российского чемпионата.

    «По составу, по возможностям – это один из лидеров нашего чемпионата, очень сильная команда, которая ставит перед собой большие задачи. В первую очередь выделю линию атаки: Фернандеш, Алексей Миранчук, другие игроки», – считает Головин.

    Матч второго тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив» пройдет в пятницу, 21 июля, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    21.07.2017 10:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 21 июля 2017, 12:58

      а цкг чемпион 4 места в группе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 21 июля 2017, 10:50

      Правильно делает)) внушает им уверенность в своих силах, повышает самооценку, чтобы на поле опустить её ниже уровня газона)))

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch > SunRomeS 21 июля 2017, 11:42

      По моему это ЦСКА в Лиге Чемпионов вместе с Игорьком опускают нашу страну ниже уровня газона!!!

      2
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch > SunRomeS 21 июля 2017, 21:30

      Ну что, опустили ниже газона?

      2
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > SunRomeS 21 июля 2017, 21:38

      Ну как оно там из-под газона, бедолага? :)))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: -45

      stream15 21 июля 2017, 10:47

      Головин пусть и считает.

      0
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