Головин считает «Локомотив» одним из лидеров РФПЛ

а цкг чемпион 4 места в группе
Полузащитник ЦСКА Александр Головин назвал «Локомотив» одним из лидеров российского чемпионата.
«По составу, по возможностям – это один из лидеров нашего чемпионата, очень сильная команда, которая ставит перед собой большие задачи. В первую очередь выделю линию атаки: Фернандеш, Алексей Миранчук, другие игроки», – считает Головин.
Матч второго тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив» пройдет в пятницу, 21 июля, в 19:30 по московскому времени.
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— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 21 июля 2017 г.