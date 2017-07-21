Смолов отреагировал на новость о смерти солиста Linkin Park

Ранее «Ипсвич Таун» поддержал семью и друзей солиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона, который был найден мертвым вчера утром. По версии ряда СМИ, 41-летний американец совершил самоубийство.

Нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал событие, написав в твиттере «In the end» над ссылкой к новости о произошедшем.

«В конце» – восьмой трек с дебютного альбома Linkin Park «Hybrid Theory». Также был издан в виде сингла. Композиция заняла второе место в списках самых популярных песен первого десятилетия XXI века по версии издании Billboard в жанрах «рок» и «альтернатива».