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Смолов отреагировал на новость о смерти солиста Linkin Park

21 июля 2017, 01:33
3

Ранее «Ипсвич Таун» поддержал семью и друзей солиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона, который был найден мертвым вчера утром. По версии ряда СМИ, 41-летний американец совершил самоубийство.

Нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал событие, написав в твиттере «In the end» над ссылкой к новости о произошедшем.

«В конце» – восьмой трек с дебютного альбома Linkin Park «Hybrid Theory». Также был издан в виде сингла. Композиция заняла второе место в списках самых популярных песен первого десятилетия XXI века по версии издании Billboard в жанрах «рок» и «альтернатива».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Краснодар Россия Смолов Федор
Комментарии (3)
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карасевщина
1500593539
смолов бы лучше печалился что не играет
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Shpion23
1500620848
Хоть бы группа не распалась..
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