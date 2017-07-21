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    Смолов отреагировал на новость о смерти солиста Linkin Park

    Ранее «Ипсвич Таун» поддержал семью и друзей солиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона, который был найден мертвым вчера утром. По версии ряда СМИ, 41-летний американец совершил самоубийство.

    Нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал событие, написав в твиттере «In the end» над ссылкой к новости о произошедшем.

    «В конце» – восьмой трек с дебютного альбома Linkin Park «Hybrid Theory». Также был издан в виде сингла. Композиция заняла второе место в списках самых популярных песен первого десятилетия XXI века по версии издании Billboard в жанрах «рок» и «альтернатива».

    Источник: Twitter

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    21.07.2017 01:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 21 июля 2017, 10:07

      Хоть бы группа не распалась..

      0
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      ...
      Рейтинг: +447

      alexidj > Shpion23 21 июля 2017, 10:16

      Все равно уже LP не будут прежними.. Практически все исполнял Честер(((вечная память легенде..

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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 21 июля 2017, 02:32

      смолов бы лучше печалился что не играет

      -2
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