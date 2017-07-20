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    «Ипсвич» выразил соболезнования в связи со смертью солиста Linkin Park

    Сегодня утром участник рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило издание TMZ.

    По информации ряда СМИ, 41-летний музыкант повесился. На событие отреагировала пресс-служба «Ипсвич Таун», болельщиком которого был Беннингтон.

    «Наверное, самый значимый фанат «Ипсвича». Очень грустно читать такие новости. Каждый человек в клубе желает всего наилучшего семье и друзьям Честера», – написано в твиттере клуба.

    Linkin Park дважды выигрывали Грэмми. У Беннингтона осталось шесть детей, двое из которых – приемные.

    «Ты навсегда в наших сердцах». Мир скорбит по Честеру Беннингтону

    Источник: ФК «Ипсвич Таун»

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    20.07.2017 23:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 20 июля 2017, 23:52

      Зачем ...(((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 20 июля 2017, 23:22

      земля тебе пухом,Честер...вырос на ваших песнях!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 20 июля 2017, 23:19

      Земля пухом. Включил Somewhere I Belong. Помяну прекрасного человека и вокалиста.

      3
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