«Ипсвич» выразил соболезнования в связи со смертью солиста Linkin Park

Сегодня утром участник рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило издание TMZ.

По информации ряда СМИ, 41-летний музыкант повесился. На событие отреагировала пресс-служба «Ипсвич Таун», болельщиком которого был Беннингтон.

«Наверное, самый значимый фанат «Ипсвича». Очень грустно читать такие новости. Каждый человек в клубе желает всего наилучшего семье и друзьям Честера», – написано в твиттере клуба.

Linkin Park дважды выигрывали Грэмми. У Беннингтона осталось шесть детей, двое из которых – приемные.

«Ты навсегда в наших сердцах». Мир скорбит по Честеру Беннингтону