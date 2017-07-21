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    «Ты навсегда в наших сердцах». Мир скорбит по Честеру Беннингтону


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    Голосов: 13
    21.07.2017 01:30
    Скончался солист группы Linkin Park Честер Беннингтон. «Бомбардир» – о том, как его трагедию переживают в мире спорта и музыки. Для многих людей Честер был настоящим героем.

    За 41 год жизни Честер Беннингтон сделал многое. Голос Linkin Park и всего музыкального мира последних лет поучаствовал в создании семи альбомов, вошедших в историю индустрии рок-музыки. Кроме этой группы в жизни музыканта были и сольные проекты. Вокальные данные Честера поражали, а его история преодоления – восхищала.

    В детстве Честер пережил сексуальные домогательства и смерть друзей. Пристрастие к алкоголю и наркотикам пошло с подростковых лет, но со всеми жизненными проблемами Честеру помогала справиться музыка. Эталонный Hybrid Theory, поп-альбом One More Light – в творчестве Беннингтон проявлял себя по-разному, но всегда находил собственных фанатов.

    Все последнее время Честер занимался спортом, воспитывал детей и никак не напоминал человека, у которого проблемы. Даже само творчество группы настраивало на то, что ни одна проблема не критична. Но у Честера был серьезный повод для моральной паники.

    Его близкому другу Крису Корнеллу 20 июля могло исполниться 53 года. Два месяца назад Корнелл умер после концерта в Детройте. С днем рождения Корнелла совпал выход клипа на песню Talking To Myself, которую сам Честер ассоциировал со своей женой. В этот же день не стало и самого Честера.

    Портал TMZ сообщил, что Честер найден повешенным в собственной спальне. У группы в этот день была запланирована фотосессия. Через неделю коллектив собирался отправиться в тур. Недавно Linkin Park вернулся из поездки в поддержку нового альбома. Честер жил насыщенной жизнью.

    Фанаты отказывались верить в смерть кумира, но группа подтвердила правду страшных сообщений.

    Глава лэйбла Warner Brothers тоже выступил с трогательным заявлением. «Честер – удивительный харизматичный музыкант. У него заботливая душа и доброе сердце. Мы молимся за его семью, друзей и близких. Объединяемся с миллионами фанатов и говорим, что Честер навсегда останется в наших сердцах», – сказано в сообщении.

    Честер связан и с футбольным миром. «Я не могу дождаться футбольного сезона. Только регби делает меня счастливым сейчас», – писал музыкант в начале июня.

    В 2014 году на матче Мальты и Словакии вместо гимна случайно заиграла песня Numb от Linkin Park. Официально же треки группы используются даже в американском баскетболе. В НБА песню Battle Symphony включали во время показа нарезки лучших моментов игры.

    В начале 90-х Ли Беннингтон ходил на матчи «Ипсвича», влюбив в эту команду и своего сына Честера. В 2010 году стало известно, что солист Linkin Park тоже болеет за этот клуб. «Возможно, он был самым известным фанатом нашего клуба. С грустью принимаем эту новость. Передаем лучшие пожелания семье Честера и его друзьям», – отреагировал на последние новости «Ипсвич».

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов грустит не меньше. «Это конец», – цитата из твиттера Федора.

    «Как удар в живот. Его наследие вечно», – написал полузащитник «Спортинга» Чико Геральдес.

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    Публикация от Francisco Geraldes (@franciscogeraldes.oficial)

    В причинах произошедшего будут разбираться позже. Мир шокирован потерей удивительной музыкальной личности. И ничего уже не изменить.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 13
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +25

      Дедушка Адольф 23 июля 2017, 11:38

      Зачем здесь это?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 22 июля 2017, 09:28

      А чего его жалеть? Меньше бухать и наркоманить надо было!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +11283

      "supermax" 21 июля 2017, 20:52

      Это какой-то пиздец пацаны...не знаю для кого как, а для меня потеря

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 21 июля 2017, 16:37

      Не знал такого,но пусть ему будет пухом земля

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      SantiagoGridunias 21 июля 2017, 13:45

      Честер всегда будет с нами в музыке!!! Мы не забудем тебя ни когда!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +807

      jet andy 21 июля 2017, 12:06

      Его голос был одним из любимых в музыке. Даже на концерт ходил в 2007м. А тут такое... Покойся с миром, Честер!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 21 июля 2017, 11:45

      Сказать что ты был нам как брат, все равно что ничего не сказать.... для нас ты был величайшим ....земля тебе пухом!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июля 2017, 10:28

      Вообще кошмар... сначала даже не поверил. R.I.P.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 21 июля 2017, 10:20

      Человек, который сделал наше детство своей прекрасное музыкой, спасибо тебе и твоей команде. Покойся с миром. Любим.Помним.Скорбим. Не знаю, как вам, но я с трудом верю в это, аж слезы наворачиваются.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 21 июля 2017, 10:05

      Очень жаль... (((

      1
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