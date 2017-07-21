«Ты навсегда в наших сердцах». Мир скорбит по Честеру Беннингтону

За 41 год жизни Честер Беннингтон сделал многое. Голос Linkin Park и всего музыкального мира последних лет поучаствовал в создании семи альбомов, вошедших в историю индустрии рок-музыки. Кроме этой группы в жизни музыканта были и сольные проекты. Вокальные данные Честера поражали, а его история преодоления – восхищала.
В детстве Честер пережил сексуальные домогательства и смерть друзей. Пристрастие к алкоголю и наркотикам пошло с подростковых лет, но со всеми жизненными проблемами Честеру помогала справиться музыка. Эталонный Hybrid Theory, поп-альбом One More Light – в творчестве Беннингтон проявлял себя по-разному, но всегда находил собственных фанатов.
Все последнее время Честер занимался спортом, воспитывал детей и никак не напоминал человека, у которого проблемы. Даже само творчество группы настраивало на то, что ни одна проблема не критична. Но у Честера был серьезный повод для моральной паники.
Его близкому другу Крису Корнеллу 20 июля могло исполниться 53 года. Два месяца назад Корнелл умер после концерта в Детройте. С днем рождения Корнелла совпал выход клипа на песню Talking To Myself, которую сам Честер ассоциировал со своей женой. В этот же день не стало и самого Честера.
Портал TMZ сообщил, что Честер найден повешенным в собственной спальне. У группы в этот день была запланирована фотосессия. Через неделю коллектив собирался отправиться в тур. Недавно Linkin Park вернулся из поездки в поддержку нового альбома. Честер жил насыщенной жизнью.
Фанаты отказывались верить в смерть кумира, но группа подтвердила правду страшных сообщений.
Глава лэйбла Warner Brothers тоже выступил с трогательным заявлением. «Честер – удивительный харизматичный музыкант. У него заботливая душа и доброе сердце. Мы молимся за его семью, друзей и близких. Объединяемся с миллионами фанатов и говорим, что Честер навсегда останется в наших сердцах», – сказано в сообщении.
Честер связан и с футбольным миром. «Я не могу дождаться футбольного сезона. Только регби делает меня счастливым сейчас», – писал музыкант в начале июня.
В 2014 году на матче Мальты и Словакии вместо гимна случайно заиграла песня Numb от Linkin Park. Официально же треки группы используются даже в американском баскетболе. В НБА песню Battle Symphony включали во время показа нарезки лучших моментов игры.
В начале 90-х Ли Беннингтон ходил на матчи «Ипсвича», влюбив в эту команду и своего сына Честера. В 2010 году стало известно, что солист Linkin Park тоже болеет за этот клуб. «Возможно, он был самым известным фанатом нашего клуба. С грустью принимаем эту новость. Передаем лучшие пожелания семье Честера и его друзьям», – отреагировал на последние новости «Ипсвич».
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов грустит не меньше. «Это конец», – цитата из твиттера Федора.
«Как удар в живот. Его наследие вечно», – написал полузащитник «Спортинга» Чико Геральдес.
В причинах произошедшего будут разбираться позже. Мир шокирован потерей удивительной музыкальной личности. И ничего уже не изменить.