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  • «Ты навсегда в наших сердцах». Мир скорбит по Честеру Беннингтону

«Ты навсегда в наших сердцах». Мир скорбит по Честеру Беннингтону

За 41 год жизни Честер Беннингтон сделал многое. Голос Linkin Park и всего музыкального мира последних лет поучаствовал в создании семи альбомов, вошедших в историю индустрии рок-музыки. Кроме этой группы в жизни музыканта были и сольные проекты. Вокальные данные Честера поражали, а его история преодоления – восхищала.

В детстве Честер пережил сексуальные домогательства и смерть друзей. Пристрастие к алкоголю и наркотикам пошло с подростковых лет, но со всеми жизненными проблемами Честеру помогала справиться музыка. Эталонный Hybrid Theory, поп-альбом One More Light – в творчестве Беннингтон проявлял себя по-разному, но всегда находил собственных фанатов.

Все последнее время Честер занимался спортом, воспитывал детей и никак не напоминал человека, у которого проблемы. Даже само творчество группы настраивало на то, что ни одна проблема не критична. Но у Честера был серьезный повод для моральной паники.

Его близкому другу Крису Корнеллу 20 июля могло исполниться 53 года. Два месяца назад Корнелл умер после концерта в Детройте. С днем рождения Корнелла совпал выход клипа на песню Talking To Myself, которую сам Честер ассоциировал со своей женой. В этот же день не стало и самого Честера.

Портал TMZ сообщил, что Честер найден повешенным в собственной спальне. У группы в этот день была запланирована фотосессия. Через неделю коллектив собирался отправиться в тур. Недавно Linkin Park вернулся из поездки в поддержку нового альбома. Честер жил насыщенной жизнью.

Фанаты отказывались верить в смерть кумира, но группа подтвердила правду страшных сообщений.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Глава лэйбла Warner Brothers тоже выступил с трогательным заявлением. «Честер – удивительный харизматичный музыкант. У него заботливая душа и доброе сердце. Мы молимся за его семью, друзей и близких. Объединяемся с миллионами фанатов и говорим, что Честер навсегда останется в наших сердцах», – сказано в сообщении.

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Честер связан и с футбольным миром. «Я не могу дождаться футбольного сезона. Только регби делает меня счастливым сейчас», – писал музыкант в начале июня.

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В 2014 году на матче Мальты и Словакии вместо гимна случайно заиграла песня Numb от Linkin Park. Официально же треки группы используются даже в американском баскетболе. В НБА песню Battle Symphony включали во время показа нарезки лучших моментов игры.

В начале 90-х Ли Беннингтон ходил на матчи «Ипсвича», влюбив в эту команду и своего сына Честера. В 2010 году стало известно, что солист Linkin Park тоже болеет за этот клуб. «Возможно, он был самым известным фанатом нашего клуба. С грустью принимаем эту новость. Передаем лучшие пожелания семье Честера и его друзьям», – отреагировал на последние новости «Ипсвич».

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Нападающий «Краснодара» Федор Смолов грустит не меньше. «Это конец», – цитата из твиттера Федора.

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«Как удар в живот. Его наследие вечно», – написал полузащитник «Спортинга» Чико Геральдес.

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В причинах произошедшего будут разбираться позже. Мир шокирован потерей удивительной музыкальной личности. И ничего уже не изменить.

Весь мир Ипсвич Таун
Комментарии (24)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Черкизовский Кот
1500590292
Спи спокойно, Честер. Ты был классным вокалистом!
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Ronko
1500591053
Грустно стало от этой новости
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forward33
1500591724
Покойся с миром Честер....R.I.P.
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miklos
1500592783
невыносимо тяжело
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Snek
1500596398
а футбол то тут причём?
Ответить
Dgad
1500612536
Жаль, помним любим скорбим..
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Oldtrafford83/97
1500613370
Ушла целая эпоха,такого голоса больше не будет!!! R.I.P
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DUMOH
1500616926
Мне жаль его родных,его фанатов,но не его...Покончить с собой,для меня,это слабость
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Xiko
1500621654
Человек, который сделал наше детство своей прекрасное музыкой, спасибо тебе и твоей команде. Покойся с миром. Любим.Помним.Скорбим. Не знаю, как вам, но я с трудом верю в это, аж слезы наворачиваются.
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OfaZavr
1500622095
Вообще кошмар... сначала даже не поверил. R.I.P.
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