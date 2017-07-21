Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хиддинк – российским футболисткам: «Бейтесь за Россию на Евро!»

Хиддинк – российским футболисткам: «Бейтесь за Россию на Евро!»

21 июля 2017, 01:07
10

Экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк пожелал удачи женской национальной команде на чемпионате Европы по футболу в Голландии.

Турнир стартовал 17 июля. По результатам жеребьевки россиянки попали в группу B вместе с командами Италии, Швеции и Германии.

В первом матче команда подопечные Сергея Лаврентьева обыграли итальянок со счетом 2:1. Сегодня состоится матч Швеция – Россия. Начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

Голландец работал с мужской сборной России с августа 2006 по март 2010 года. Под его руководством россияне завоевали бронзовые медали Евро-2008 в Австрии и Швейцарии.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Россия Хиддинк Гус
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
forward33
1500588934
Красава Гус....Золотые слова...«Бейтесь за Россию"
Ответить
GermanVo
1500589379
Гус - красава. Поддал в компании приятных дам и деда понесло. Удачи нашим девчонкам!!!
Ответить
vladik12
1500589512
Все-таки очень располагающий дедушка, согласитесь. И далеко не проходимец в футболе.
Ответить
DeutschlandUberAlles
1500589972
Надо Гуса вас Бородюком в раздевалку нашим на ЧМ.
Ответить
DIDI 23
1500590182
Позитив...
Ответить
Tajik-za Zenit
1500596676
Гус Иванич зажигает спасибо красивые слова
Ответить
Дядя Серёжа
1500607009
Ура мы давим, гнутся шведки!!!
Ответить
bset
1500614634
Надеюсь, у них нет такой черты - выиграть первый матч и слить все остальные
Ответить
subbotaspartak
1500617975
Шансы есть, бороться надо, Мы девкам всегда рады.
Ответить
VSt
1500618109
Хиддинк - наш мужик))
Ответить
Главные новости
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
2
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
7
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
11
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
4
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
9
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
2
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
17:51
1
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Все новости
Все новости
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
4
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
3
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
9
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
2
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
22
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
75
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
3
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
23
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
24
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
44
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+