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    Хиддинк – российским футболисткам: «Бейтесь за Россию на Евро!»

    Экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк пожелал удачи женской национальной команде на чемпионате Европы по футболу в Голландии.

    Турнир стартовал 17 июля. По результатам жеребьевки россиянки попали в группу B вместе с командами Италии, Швеции и Германии.

    В первом матче команда подопечные Сергея Лаврентьева обыграли итальянок со счетом 2:1. Сегодня состоится матч Швеция – Россия. Начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

    Голландец работал с мужской сборной России с августа 2006 по март 2010 года. Под его руководством россияне завоевали бронзовые медали Евро-2008 в Австрии и Швейцарии.

    Источник: Twitter

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    21.07.2017 01:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1426

      VSt 21 июля 2017, 09:21

      Хиддинк - наш мужик))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 21 июля 2017, 09:19

      Шансы есть, бороться надо,
      Мы девкам всегда рады.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 21 июля 2017, 08:23

      Надеюсь, у них нет такой черты - выиграть первый матч и слить все остальные

      2
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 21 июля 2017, 06:16

      Ура мы давим, гнутся шведки!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 21 июля 2017, 03:24

      Гус Иванич зажигает спасибо красивые слова

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 21 июля 2017, 01:36

      Позитив...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 21 июля 2017, 01:32

      Надо Гуса вас Бородюком в раздевалку нашим на ЧМ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 21 июля 2017, 01:22

      Гус - красава. Поддал в компании приятных дам и деда понесло. Удачи нашим девчонкам!!!

      3
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      Рейтинг: +800

      forward33 21 июля 2017, 01:15

      Красава Гус....Золотые слова...«Бейтесь за Россию"

      5
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