Хиддинк – российским футболисткам: «Бейтесь за Россию на Евро!»

Экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк пожелал удачи женской национальной команде на чемпионате Европы по футболу в Голландии.

Турнир стартовал 17 июля. По результатам жеребьевки россиянки попали в группу B вместе с командами Италии, Швеции и Германии.

В первом матче команда подопечные Сергея Лаврентьева обыграли итальянок со счетом 2:1. Сегодня состоится матч Швеция – Россия. Начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

Голландец работал с мужской сборной России с августа 2006 по март 2010 года. Под его руководством россияне завоевали бронзовые медали Евро-2008 в Австрии и Швейцарии.