Хиддинк – российским футболисткам: «Бейтесь за Россию на Евро!»

Хиддинк - наш мужик))
Экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк пожелал удачи женской национальной команде на чемпионате Европы по футболу в Голландии.
Турнир стартовал 17 июля. По результатам жеребьевки россиянки попали в группу B вместе с командами Италии, Швеции и Германии.
В первом матче команда подопечные Сергея Лаврентьева обыграли итальянок со счетом 2:1. Сегодня состоится матч Швеция – Россия. Начало запланировано на 19:00 по московскому времени.
Голландец работал с мужской сборной России с августа 2006 по март 2010 года. Под его руководством россияне завоевали бронзовые медали Евро-2008 в Австрии и Швейцарии.
Голландский тренер Гус Хиддинк пожелал женской сборной России удачи на ЕВРО!— Женская сборная (@WomenRussia) 20 июля 2017 г.
Guus Hiddink wishes good luck to @WomenRussia@UEFAWomensEURO pic.twitter.com/ICi477PUb3