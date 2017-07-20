Эмери назвал трансфер Неймара сложной задачей

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери был бы рад приобретению нападающего «Барселоны» Неймара. При этом он признал, что это очень сложная задача.

«Приход Неймара? Клуб и болельщики были бы очень рады такому трансферу. «ПСЖ» по умолчанию должен иметь одного из сильнейших 5-7 игроков мира. Не считая тех сильных игроков, которые уже играют здесь.

Но нужно признать, что покупка Неймара является очень сложной задачей. Возможно, он перейдет к нам, но возможно, что и нет», – приводит слова Эмери L'Equipe.

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» готов выплатить отступные, которые прописаны в контракте Неймара с «Барселоной», которые установлены на отметке в 222 миллиона евро.