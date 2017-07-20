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    Эмери назвал трансфер Неймара сложной задачей

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери был бы рад приобретению нападающего «Барселоны» Неймара. При этом он признал, что это очень сложная задача.

    «Приход Неймара? Клуб и болельщики были бы очень рады такому трансферу. «ПСЖ» по умолчанию должен иметь одного из сильнейших 5-7 игроков мира. Не считая тех сильных игроков, которые уже играют здесь.

    Но нужно признать, что покупка Неймара является очень сложной задачей. Возможно, он перейдет к нам, но возможно, что и нет», – приводит слова Эмери L'Equipe.

    Ранее появилась информация, что «ПСЖ» готов выплатить отступные, которые прописаны в контракте Неймара с «Барселоной», которые установлены на отметке в 222 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2017 10:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 20 июля 2017, 10:46

      Будет как Доннарума. Поговорят и перестанут. Никуда Неймар из Барселоны не пойдёт.

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